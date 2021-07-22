Забота о самом главном

Многодетные семьи – национальное достояние Казахстана. Сегодня вопросы их поддержки являются основным лейтмотивом государственной политики.

Ещё несколько лет назад вскрылась очень важная проблема казахстанского общества. Многие многодетные семьи перебивались с копейки на копейку, иногда не имея своего угла.

По поручению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2019 году начали разрабатывать и внедрять новый подход к оказанию помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Эту работу продолжил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. И сегодня мы можем наблюдать результаты колоссальной работы, проделанной как на республиканском, так и на региональном уровне.

В Восточном Казахстане благодаря конструктивному сотрудничеству государственных органов и общественных организаций достигнуты хорошие результаты в сфере социального обеспечения многодетных и малообеспеченных семей.

На недавно прошедшем заседании Восточно-Казахстанской областной комиссии по работе с многодетными и малообеспеченными семьями аким ВКО Даниал Ахметов подвёл итоги работы и обозначил задачи на предстоящий период.

Примечательно, что по темпам строительства и обеспечения многодетных семей жильём Восточный Казахстан опережает другие области республики. Из 18 тысяч таких семей девять тысяч стали новосёлами. Сейчас в регионе стартует выдача сертификатов на приобретение жилья по программе «Бақытты отбасы». Этот шаг даст возможность многим семьям решить жилищный вопрос в соответствии со своими предпочтениями.

Дети из малообеспеченых и многодетных семей обеспечены бесплатным школьным питанием и формой. Студенты из этих семей обучаются в вузах и колледжах по грантам. Родители освобождены от оплаты за питание в детских дошкольных учреждениях. На время пандемии для дистанционного обучения почти две тысячи семей получили дополнительные компьютеры.

Сейчас, в период летних каникул, бесплатными путёвками в лагеря отдыха обеспечены почти две тысячи детей. Хороший проект при поддержке предпринимателей запущен в Усть-Каменогорске – это карта «Шаңырақ», по которой многодетные семьи получают скидки при посещении магазинов, аптек, медучреждений.

В результате усовершенствования законодательства и комплексных мер поддержки в Восточном Казахстане за последние два года вдвое сократился контингент получателей адресной социальной помощи. За это же время около двух тысяч семей получили гранты для открытия собственного дела.

Эти показатели, по словам Даниала Ахметова, достигнуты благодаря активной работе членов общественных комиссий на местах и эффективным управленческим решениям, основанным на мнениях и предложениях целевой аудитории.

Глава региона особо отметил, что в ВКО инициативной группой разработан путеводитель для многодетных и малообеспеченных семей на получение государственных услуг и грантов. Это пошаговый алгоритм действий, который многим поможет открыть своё дело.

– Важными остаются вопросы медицинской помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Я дал задание управлению здравоохранения детально рассмотреть вопросы обеспечения лекарствами, своевременной медицинской помощью и услугами по реабилитации детей из таких семей. Кроме того, каждый аким города и района должен организовать работу по распределению жилищных сертификатов среди многодетных и малообеспеченных семей. В этой связи акцентирую внимание на том, что в каждую комиссию по распределению жилья обязательно должны входить многодетные матери, – подчеркнул Даниал Ахметов, подводя итоги совещания.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО