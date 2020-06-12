Под надежным крылом

Благополучие женщин и детей региона теперь находится под контролем партийцев.

В рамках проекта партии Nur Otan «Бақытты отбасы» во всех городах и районных центрах области на базе опорных пунктов полиции открываются оперативные точки, работа которых направлена на выявление признаков бытового насилия в семьях и оказание правовой и психологической помощи женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Нередко бывает так, что муж в семье измывается над женой. Все это порой происходит на глазах у малолетних детей. Супруга терпит насилие, но писать заявление в органы внутренних дел не торопится. Стыд, моральные принципы, а чаще всего страх сковывают беззащитную женщину. Самое большее, что она сможет сделать, – вызвать полицию, чтобы хотя бы на время утихомирить разбушевавшегося мужа. Так происходит не раз, и все возвращается на круги своя.

Чаще всего потерпевшая наотрез отказывается писать заявление, по которому будут приняты меры со всеми вытекающими последствиями. Такое положение дел может длиться годами, женщине приходится проходить «семь кругов ада», но выбраться из этой колеи удается не всегда и не каждой. Нередко это приводит к трагедии. В криминальных сводках звучат факты гибели людей из-за бытовых ссор. Растёт число неблагополучных семей, искалеченных детских судеб, на глазах у которых на протяжении многих лет происходят разборки родителей.

Чтобы предотвратить беду, члены партии Nur Otan совместно с представителями Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей организовали мобильные группы, деятельность которых поможет построить работу по принципу выявления, а не обращения. Такой подход будет способствовать заблаговременному распознаванию возможной опасности для детей и женщин в семьях, находящихся в группе риска.

Первый заместитель председателя областного филиала партии Олег Чугунков, присутствуя на открытии первого в Усть-Каменогорске пункта оперативного реагирования, отметил, что важным фактором для дальнейшего развития страны является новое поколение. Особое внимание нужно уделять молодым и многодетным семьям, часть из которых по разным причинам оказалась в тяжелой жизненной ситуации.

– Мобильные группы по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan централизованно запущены во всех регионах страны 26 мая этого года, – пояснил Олег Чугунков. – Теперь такая группа появилась и в Восточном Казахстане. В её состав вошли представители партии, управлений здравоохранения, образования, социальной защиты, ювенальной полиции, общественности и волонтеры.

Совместная работа ведомств, взаимодействующих с этой категорией жителей, позволит составить точную социальную карту каждого территориального участка и выстроить систему эффективной работы с семьями, нуждающимися в помощи и особом внимании.

Теперь станет возможным выявлять признаки бытового насилия за закрытыми дверьми, а также те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, следовательно, своевременно оказывать им необходимую помощь.

– Не надо будет отправлять запросы в другие госорганы и ждать по нескольку дней их официального ответа, ведь зачастую в это время решается судьба семьи, – подчеркнул Олег Чугунков. – Обращения могут приниматься как от самих женщин, попавших в трудную ситуацию, так и от участковых, медицинских и социальных работников. После этого группа сообща принимает решение по дальнейшим действиям, направленным на оказание адресной комплексной помощи конкретной

семье.

Бахыт Сарсембаева