За защиту прав человека

Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека ООН на 2022–2024 годы. Это решилось в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей сейчас в Нью-Йорке.

– Приоритетными направлениями работы Казахстана в Совете определены: продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной казни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и убеждений, обеспечение инклюзивного и всеобщего образования, а также уважение прав человека в условиях пандемии COVID-19, – прокомментировали в МИД РК.

Также отмечено, что избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием её роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека.

Одновременно с Казахстаном в состав СПЧ ООН вошли США, Люксембург, Финляндия, Литва, Черногория, Аргентина, Гондурас, Парагвай, Бенин, Камерун, Эритрея, Гамбия, Сомали, Индия, Малайзия, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее Казахстан избирался в Совет по правам человека на 2013–2015 годы.

Напомним, Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту прав человека в мире. В компетенцию СПЧ ООН входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, требующих его внимания. Члены Совета избираются от пяти региональных групп и исполняют свои обязанности в течение трёх лет. Заседания Совета по правам человека проходят в Отделении ООН в Женеве.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников