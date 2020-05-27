За работу – надбавки, за задержку – пеня

Отдельная оплата сверхурочной работы, пеня за задержку выплаты зарплат и многие другие поправки внесены в трудовое законодательство РК.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда».

О том, как эти поправки коснутся работающих граждан, рассказал руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

ОПЛАТА ТРУДА

По словам Бакытбека Кизатова, одним из важных уточнений стало то, что теперь при совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем доплата должна быть отдельной за ночные часы, а также за работу в праздничные или выходные дни.

– Например, работник заступил на смену в ночь 30 апреля с 20:00 до 08:00 1 мая, – пояснил он. – Ночным временем считается промежуток с 22.00 до 06.00. По закону работодатель должен оплатить время работы следующим образом: с 20.00 до 22.00 – оплата в одинарном размере ставки; с 22.00 до 06.00 – добавляется 0,5 ставки за работу в ночное время; с 00.00 до 08.00 – добавляется еще 0,5 ставки за работу в праздничный день, так как 1 мая – красный день календаря.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Люди с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут работать больше 7 часов в день.

– Хотя в законе осталось ограничение на 36-часовую рабочую неделю для инвалидов, теперь исключен пункт, по которому инвалиды I и II групп могут работать не более семи часов в день, – отметил Бакытбек Кизатов. – Иногда семи часов для выполнения работы не хватало. Фактически работник оставался, но ему не доплачивали, потому что иначе бы работодатель нарушил закон.

Важно отметить, что сотрудник должен пройти обследование у профпатолога. Специалист в заключении укажет, может ли он трудиться. Таким образом, стало больше гарантий, что человек с инвалидностью не останется без работы.

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

На неполный рабочий день раньше могли рассчитывать беременные женщины и один из родителей (усыновитель, удочеритель), воспитывающий ребенка до трех лет.

Теперь работодатель обязан предоставить неполный рабочий день работнику, ухаживающему за больным членом семьи. Для этого сотрудник должен представить медицинское заключение на родственника. Но за неполный день и зарплата может быть частичной.

ОТПУСК БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ

– В законе появилось понятие «свойственники», – сообщил Бакытбек Кизатов. – Это близкие родственники супруга или супруги.

Теперь при смерти свойственников супруга/супруги работнику должны предоставить отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней, к этому обязывает статья 97 часть 3 «Отпуск без сохранения заработной платы».

ПЕНЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

За задержку зарплаты или выдачу её не в полном объеме работодатель должен выплатить сотрудникам не только задолженность, но и пеню за просрочку. Раньше размер пени был равен официальной ставке рефинансирования Национального банка РК. Теперь его повысили до 1,25-кратной ставки рефинансирования.

МЕСТО – ЗА ПРИЗЫВНИКОМ

Теперь за призывниками срочной воинской службы сохраняется их прежнее рабочее место. При наличии повестки от военкомата за призывниками в период прохождения медицинской комиссии также сохраняются и работа, и зарплата. А на период прохождения срочной воинской службы или воинских сборов – место работы. Сохранение зарплаты в этот период не предусмотрено. В течение месяца после демобилизации, служившие должны вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей.

ДЛЯ ВАХТОВИКОВ

Сотрудникам, работающим вахтовым методом, в период нахождения на объекте работодатель обязан организовать доставку от пункта сбора до места работы и обратно.

– Установлена обязанность работодателя обеспечивать работников необходимыми условиями пребывания на объекте и вахтовых поселках, – отметил Бакытбек Кизатов.

Дополнительно установлена обязанность работника, находясь на вахте, соблюдать распорядок, установленный работодателем на объекте и вахтовых поселках.

ДВА В ОДНОМ

В стране введена Единая информационная система учета трудовых договоров, в которой будут объединены трудовой договор и трудовая книжка.

Заключать трудовой договор, вносить изменения теперь можно и в электронном формате, подписывать его с помощью ЭЦП. При этом трудовой договор в бумажном варианте не отменяется.

Учет и регистрацию трудовых договоров теперь ведут в Единой информационной системе учета (ЕИСУ). Работодатели обязаны вносить информацию о наличии трудового договора в эту систему.

– Некоторые компании не желают заключать трудовые договоры, вынуждая работников подписывать гражданские договоры об оказании услуг либо вообще ничего. Соответственно, работники теряют выплаты – социальные, медицинского страхования, отпускные, больничные. С внесением изменений в кодекс госорганам легче проверить такие компании по тем же пенсионным отчислениям. Если они поступают от юридического лица, а в единой системе учета нет трудового договора, то есть основание задать вопрос работодателю, – считает Бакытбек Кизатов.

В будущем через ЕИСУ можно будет получить информацию о соискателях вакансии: где человек работал до этого, сколько работал, по какой профессии. Размер зарплаты в систему вноситься не будет.

Платформа работает через сайт Enbek.kz. После интеграции баз данных Egov и Enbek.kz из ЕИСУ можно будет получить информацию о судимости, состоянии здоровья, составе семьи, адрес прописки.

Работодатели должны вносить в ЕИСУ данные о нынешних сотрудниках и тех, кого будут принимать на работу с 16 мая 2020 года. Это ИИН работника, ФИО, номер, срок, дата заключения и даты действия договора, должность работника, место выполнения работы, режим рабочего времени, воинская обязанность, умения и навыки.

Пока система работает в ограниченном режиме, поэтому подписывать такой документ посредством электронно-цифровой подписи с обеих сторон не требуется. Однако со стороны работодателя посредством ЭЦП требуется подтвердить верность внесенных данных.

УВОЛИТЬ И УВЕДОМИТЬ

При расторжении трудового договора из-за отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам работнику должны вручить копию приказа об увольнении. Теперь появилась важная приписка «с уведомлением о его вручении».

– Просто доставить конверт – недостаточно, важно вручить его лично, – подчеркивает Бакытбек Кизатов. – Уведомление нельзя отправить через мессенджеры или электронным письмом.

В соответствии с внесенными изменениями теперь работника можно уволить, если он использовал свое служебное положение в личных интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц.

При расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель ранее мог не соблюдать порядок и сроки уведомления работника о желании расторгнуть договор по этому основанию, установив за это компенсацию в трудовом договоре. Работники, у которых в действующих трудовых договорах имеется такая норма, могут не переживать. Даже если работодатель не внесет в трудовой договор работника изменения, эта норма в договоре утрачивает силу.

Работодатель может предложить заключить дополнительное соглашение и изменить старые условия. В течение пяти рабочих дней сотрудник может согласиться либо отказаться подписывать документ.

ОПЛАТА ТРУДА БЕРЕМЕННЫМ

После срока беременности в 12 недель женщине нельзя работать вахтовым методом.

Как и раньше, беременная женщина может представить медзаключение о том, что работа ей противопоказана, если имеются вредные и (или) опасные производственные факторы. В этом случае работодатель обязан перевести ее на другую, не противопоказанную работу. Внесено дополнение, что оплата труда должна соответствовать зарплате по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе. То есть если новая работа оплачивается в большем размере, то платить беременной следует тот оклад, который выше.

Если беременная отказалась от предложенной работы, работодатель оформляет освобождение от работы без оплаты до отпуска по беременности и родам. Увольнять при этом нельзя.

Раньше трудовой договор с замещающим работником прекращали тогда, когда женщина выходила из декрета на работу. Но на практике встречаются случаи, когда вместо одной декретницы работодатель принимает на работу вторую, которая тоже уходит в отпуск по родам, потом третью. Теперь если с основным работником трудовой договор расторгается, то с того же дня он теряет силу и со всеми временно принятыми на эту должность.

РАБОТА «НА УДАЛЁНКЕ»

Отныне работодатель обязан обеспечить сотрудника «на удалёнке» всем необходимым, в том числе средствами коммуникации. Если работник использует, например, свой интернет или электроэнергию, следует выплачивать компенсацию.

– Изменения в кодексе обязывают работодателя разработать инструкцию, где будет определен порядок соблюдения работниками требований по безопасности и охране труда, по обеспечению безопасного выполнения трудовых обязанностей, – отметил Бакытбек Кизатов.

В ИНТЕРЕСАХ ДВУХ СТОРОН

Работодателей защитят ассоциации, а работников – профсоюзы и выборные специалисты.

В Трудовом кодексе появилась новая статья 20-1 «Объединения (ассоциации, союзы) работодателей и их полномочия». Теперь не только работники могут объединяться в профсоюзы, но и работодатели – создавать и вступать в ассоциации. Союзы будут представлять права и интересы работодателей, в том числе участвовать в рассмотрении различных трудовых споров.

Трудовой спор может возникнуть и с экс-работниками. Согласно поправкам теперь трудовой спор может возникнуть и с работниками, ранее состоявшими в трудовых отно-

шениях.

Представлять интересы работника могут профсоюзы, если их нет – избранные большинством голосов выборные представители. Если в организации есть профсоюз, не допускается ведение переговоров по заключению коллективного договора между работодателем и работником без участия профсоюза.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФСОЮЗАМ

Изменений не много – регистрация в течение года после создания (ранее было 6 месяцев).

Территориальное объединение профсоюзов должно иметь членские организации, представительства на территории не менее двух районов.

Профсоюзы обязаны информировать работодателя в течение трех рабочих дней о членах выборных профсоюзных органов.

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Введено понятие «профессиональный риск» – это риск утраты трудоспособности либо смерти работника при исполнении трудовых, служебных обязанностей.

«Производственно-бытовые условия» – условия труда, необходимые для пребывания сотрудника на рабочем месте, в том числе при вахтовом методе труда. Они включают в себя обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, а также условиями для отдыха и приема пищи.

Аида Жумекенова