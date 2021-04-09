За прошедшие сутки жители Восточного Казахстана совершили 54 нарушения ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области проводятся постоянные рейды по соблюдению установленных карантинных и ограничительных мер в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

За минувшие сутки в Усть-Каменогорске в ходе мониторинга было охвачено 314 объектов, зарегистрировано 22 факта нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 175 020 тенге.

В Семее 8 апреля проведены проверки по 354 объектам предпринимательства, в том числе 311 объектам, входящие в «тепловую карту». Выявлено 26 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте и на рынках. Был составлен один протокол на сумму 43 755 тенге и взыскано пять штрафов на сумму 510 475 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Нарушения выявлены не были, но из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 3 штрафа на сумму 131 265 тенге за нарушение масочного режима и одно дополнительное начисление к предыдущим штрафам на сумму 43 755 тенге в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству.

В районе Алтай мониторинговые группы проверили 139 объектов и выявили 2 нарушения.

Кроме того, по одному нарушению зарегистрировано в Курчатове, Шемонаихинском, Глубоковском и Урджарском районах.