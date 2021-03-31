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За прошедшие сутки 25 жителей ВКО нарушили ограничительные меры

31.03.2021
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В Восточном Казахстане продолжают выявлять нарушения ограничительных мер.

30 марта в ходе мониторинговых мероприятий в Усть-Каменогорске проверками было охвачено 311 объектов предпринимательской деятельности. Мобильная группа зарегистрировала 12 фактов нарушений ограничительных мер. Вместе с тем, был наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 393 795 тенге.

В Семее рейды прошли на 341 объекте, в том числе 303 объекта входили в «тепловую карту». В ходе проверок выявлено 10 нарушений масочного режима, составлено 5 протоколов на сумму 218 775 тенге, взыскано 5 штрафов на сумму 218 775 тенге.

Одно нарушение зарегистрировано в районе Алтай, где 30 марта мониторинговые группы охватили рейдами 137 объектов.

Еще один факт нарушений ограничительного режима установлен в Шемонаихинском районе. Там прошли проверки на 77 объектах.

Масочный режим нарушил один человек в Глубоковском районе, где 30 марта проведено 18 рейдов на 114 объектах.

31.03.2021
18

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