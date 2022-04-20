За каждым решением – человек

Экспертное сообщество в регионе продолжает обсуждение реформ государственного управления, инициированных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Своим мнением поделилась кандидат социологических наук Элеонора Столярова:

– Будучи социологом, я все государственные документы и значимые выступления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и других высших должностных лиц воспринимаю с позиции моей профессии, моих научных интересов и гражданской позиции.

Указ о мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата, который был подписан Главой государства 14 апреля, привлекает внимание уже своим названием: действительно, трудно найти более «вечную» и наболевшую проблему, чем бюрократия – бесконечное число процедур и согласований, которое может похоронить любое полезное начинание.

Неслучайно такие слова, как «бюрократия», «бюрократ», давно приобрели негативный оттенок. В то же время без должной регламентации и поддержания определённого порядка, определённой последовательности действий невозможно обеспечить устойчивую работу сложных государственных механизмов.

В моём понимании Указ Президента направлен на поиск баланса между необходимым количеством бюрократических действий и их прозрачностью, логической обоснованностью, оперативностью в достижении конкретного результата.

Я остановлюсь на некоторых моментах, которые показались мне особенно интересными и важными.

Во-первых, это повышение личной ответственности государственного служащего, в чью компетенцию входит принятие решений: «…недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам». Это очень важно!

Государство – это социальный институт, соответственно, обладает свойством деперсонализации, обезличивания. Но за каждым конкретным решением стоит конкретный человек, и граждане имеют право знать, кто распоряжается национальными ресурсами.

Во-вторых, это акцент на инициативе и способности принимать решения в сложных, быстроменяющихся обстоятельствах: «внедрение особого порядка принятия нормативно-правовых актов для оперативного реагирования на актуальные вызовы, форс-мажорные обстоятельства и кризисные ситуации».

Последние несколько лет не только Казахстан, но и весь мир столкнулся с чередой событий, которые учёные обозначают термином «чёрный лебедь». Это ситуации, которые трудно поддаются прогнозированию, но имеют серьёзные, зачастую трагические последствия для большого числа людей. В этих случаях привычные механизмы дают сбой, и ответственные лица не всегда могут, а иногда и не имеют морального права полагаться на привычные процедуры.

Чтобы минимизировать возможный ущерб и оперативно оказывать людям необходимую помощь и поддержку, государственным служащим следует быть готовыми принимать новые решения.

В связи с этим мне видится целесообразным разработать и провести ряд тренингов для чиновников по принятию самостоятельных решений в кризисных ситуациях и приобретению навыков разработки оперативных регламентов, не только опирающихся на законодательство РК, но и учитывающих конкретную специфику регионов и территорий. Для этого в каждой области должен быть создан постоянный пул экспертов из числа местных специалистов по основным направлениям обеспечения жизнедеятельности.