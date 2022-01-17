Общество

За глобальные реформы

17.01.2022
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Профсоюзы Восточного Казахстана поддерживают курс Президента РК, направленный на благополучие и повышение благосостояния народа. 

Профсоюзные лидеры области обменялись мнениями после просмотра выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК и выразили полную солидарность анонсированному глобальному плану реформ. 

Недавнее обращение Федерации профсоюзов к Главе государства в связи с трагическими событиями в Казахстане созвучно с рядом задач, поставленных Президентом перед новым составом Правительства РК, и направлено на повышение благосостояния народа. 

Профсоюзы ВКО поддерживают точку зрения Президента страны, который прямо указал на оторванность от народа представителей властных структур, необходимость решительного поворота государства в сторону роста дохода всех групп населения по мере роста экономики, непрозрачность мер государственной поддержки. 

– Кроме того, Федерация профсоюзов в своём обращении к Президенту  призывает принять системные меры по повышению благосостояния народа через совершенствование системы оплаты труда, трудового и профсоюзного законодательства, усиление государственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, обеспечение 
реального и содержательного диалога между Правительством, объединениями работников и работодателей, – сообщает Территориальное объединение профсоюзов  «Профсоюзный центр ВКО». – Всё это должно найти своё отражение в разрабатываемом Социальном кодексе и иных нормативно-правовых актах, регулирующих социально-трудовые отношения. 

Подводя итоги, профсоюзные лидеры сошлись во мнении, что Президент страны озвучил глобальные и важные вопросы. 

Гульжан Естаева 

17.01.2022
667

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