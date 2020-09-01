Юные спасатели в деле

В Семее прошли соревнования по туристическому многоборью среди кадетов дворового клуба «Юный спасатель».

Мероприятие, посвящённое 25-летию Конституции Республики Казахстан, прошло на острове Бейбітшілік.

Чтобы продемонстрировать свою сноровку и смекалку, командам нужно было преодолеть шесть соревновательных этапов. Им пришлось попробовать себя в роли спасателей – завязывать различные виды спасательных узлов, оказывать медицинскую помощь, преодолевать множественные препятствия, с чем они справились на отлично.

Отметим, что по результатам соревнований не было победителей и проигравших, все участники получили грамоты и поощрительные призы от сотрудников УЧС Семея.

Добавим, юные спасатели также приняли участие в акции по предупреждению пожаров – распространили агитационные памятки о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и очистили территорию острова от мусора.

Александра Исаева

Семей