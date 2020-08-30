На страже независимости, мира и стабильности

В канун празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан в ВКГУ им. С. Аманжолова при участии представителей Конституционного Совета Республики Казахстан и акимата Восточно-Казахстанской области прошла онлайн-конференция «Конституция Республики Казахстан: единство, стабильность и процветание».

«Конституция на века закрепила наши главные ценности – независимость, мир и стабильность. Долг всех государственных институтов, каждого казахстанца – быть на страже этих ценностей и законности», считает ректор Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген.

Учёные, эксперты, сотрудники судов, прокуратуры и других государственных органов, преподаватели и студенты университета обсудили роль Основного закона страны в сохранении единства и стабильности казахстанского общества, а также формировании прочного фундамента успешного развития государства и основы национальной правовой системы Республики Казахстан.

– Тема сегодняшнего круглого стола актуальна, так как Конституция Республики Казахстан и сегодня является основой единства, стабильности и процветания нашего государства, – сказал кандидат юридических наук, доктор PhD, профессор Мухтар Толеген. – Сегодня необходимо новое прочтение Конституции. Основной закон – это не застывший правовой реликт, как отмечает неоднократно Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Это живой механизм, в конструкциях которого общество должно черпать правовые и социальные инновации, адекватные новым условиям и качеству казахстанского общества – вот эти главные целевые установки нашего круглого стола мы сегодня с вами рассмотрим.

На онлайн-конференции проанализировали феномен Конституции. Так, член Научно-консультативного совета при Конституционном Совете РК, почетный профессор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов рассказал об актуальных аспектах толкования норм Конституции РК. Доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, кандидат юридических наук Гульмира Байркенова акцентировала внимание на роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении казахстанского конституционализма.

Также с докладами выступили первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Восточно-Казахстанской области Жигер Байдилдин, руководитель Департамента юстиции ВКО Нургали Андасов, старший помощник прокурора ВКО Абзал Махмут, докторант (PhD) Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова по специальности «Философия» Майра Шуршитбай.

– 30 августа – это особая дата в жизни нашей страны, – отметил Мухтар Толеген. – За эти годы нами пройден не простой, но достойный путь, многое сделано для укрепления государственности, роста экономики, повышения качества жизни народа. Конституция на века закрепила наши главные ценности – независимость, мир и стабильность. Долг всех государственных институтов, каждого казахстанца – быть на страже этих ценностей и законности!

Добавим, на конференции состоялась церемония награждения учёных университета. Мухтару Толегену и Гульмире Байркеновой вручили юбилейные медали к 25-летию Конституции РК. Доктор экономических наук, академик, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК Усен Алимбетов удостоен грамоты и сувенира, переданных председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным за выпуск уникального издания, собранного из подшивок газет с Ленинградского фронта 1941–1945 годов, посвященного 75-летию Великой Победы.

Александра Исаева

Пресс-служба ВКГУ им. С. Аманжолова