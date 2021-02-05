Яркий старт юбилейного года

В Усть-Каменогорске с участием актива города торжественно стартовал 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан. В мероприятии принял участие аким области Даниал Ахметов.

Отметим, что данное мероприятие было проведено по разрешению городского Управления санитарно-эпидемиологического контроля, с соблюдением всех требований предосторожности и социальной дистанции. Участники прошли ПЦР-тестирование. В зале театра, который рассчитан на 511 мест, было только 58 человек. Организаторы также раздали зрителям одноразовые маски и перчатки.

Нынешний год для всех казахстанцев пройдёт под знаком 30-летия Независимости. Для жителей областного центра празднование этой знаменательной даты началось с торжественного мероприятия в Восточно-Казахстанском драматическом театре. С поздравительным словом выступил аким области Даниал Ахметов.

– По инициативе Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева текущий год объявлен Годом 30-летия Независимости. Праздник независимости – это воплощение многовековой мечты наших предков, которые всегда стремились создать суверенное государство, – сказал глава региона.

По его словам, за годы независимости Казахстан обрёл новую политическую, экономическую реальность, вошёл в число 50 развитых стран мира, стал равноправным членом международного сообщества.

– Становление нашего динамично развивающегося государства неразрывно связано с именем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, – подчеркнул аким области. – Именно Елбасы определил основополагающие принципы развития страны – межнациональное согласие и социальная стабильность в общественной жизни, рыночные отношения и свобода предпринимательства в экономике.

Восточный Казахстан край с многонациональной культурой и традициями. Здесь мирно живут и трудятся представители более 100 этносов. Независимость и мудрая политика межэтнического и межконфессионального согласия сплотили общество.

– Все достижения нашей республики в области укрепления политической стабильности, эффективных экономических реформ, признание на международной арене и рост благосостояния граждан – это свидетельство сплочённого и созидательного труда всего общества. Наша задача – сохранить и приумножить достижения этих лет, обеспечить стабильное развитие страны и достойное будущее детям, – резюмировал Даниал Ахметов.

Приятным подарком для присутствующих стала красочная концертная программа. Яркими номерами зрителей порадовали танцевальный коллектив «Алтай», студия современного танца «Флеш», группы «An. Sal. Dar», «In Coro», «Іңкәр» и другие творческие коллективы и исполнители.

В большом зале звучали известные песни о трудностях и победах народа, любви к Родине, способные пробудить патриотический дух. Особое настроение концерту добавили зажигательные танцы. Завершилось мероприятие коллективным исполнением Государственного Гимна Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета