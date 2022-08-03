В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина действует литературно-художественная экспозиция, посвящённая творчеству Ахмета Байтурсынова.

В этом году научное и художественное творчество Ахмета Байтурсынова было выбрано для всеобщего прочтения и изучения в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга».

Государственному деятелю, учёному, поэту, публицисту, просветителю и реформатору посвящены интерактивные выставки – литературно-художественная экспозиция «Ұлтын ұлықтаған ұлы тұлға» / «Я человечности служу…» и виртуальная выставка «Ұлт ұстазының ұлы жолы» / «Великий путь народного учителя», подготовленные сотрудниками областной библиотеки.

По словам члена регионального литературного объединения «Звено Алтая» Яны Абдеевой, представленные книги отражают произведения Байтурсынова, его жизненный путь, а также работы различных авторов по байтурсыноведению.

– Амантай Ахетов посвятил Байтурсынову свой роман «Властелин духа», воссоздавая в нём сложное и трагическое время первой трети ХХ века, – говорит Яна Абдеева. – «В ранней юности огромное влияние на выбор Ахметом стези просветителя оказал… Ибрай Алтынсарин», – пишет Когабай Сарсекеев в своей работе «Честь и совесть нации, или раздумья о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова».

Также она приводит слова Мухамет-Халел Сулейманова из книги «Яркий носитель духа человечности. Перевод стихотворений А. Байтурсынова и думы о них»: «Как философ Байтурсынов является законным духовным наследником Абая. Как и Абай, он исподволь приводит читателя к тому, что тот сам задаётся вопросами: «кто виноват?» и «что делать?». Как Абай, Байтурсынов приводит читателя к мысли: виноваты мы все, виноват весь народ «снизу доверху»… Отсюда ясно, что делать. Необходимо объединяться на основе духа самоуважения… став «хозяевами самому себе».

На выставке представлены произведения писателя и учёного, составляющие золотой фонд библиотеки: пятитомное собрание сочинений, «Әдебиет танытқыш: зерттеулер мен өлеңдер», «Қазағым, елім», «Тіл тағылымы».

– Имя Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с деятельностью партии «Алаш», одним из лидеров которой он являлся. В этом году наша страна празднует 105-летие со дня создания движения «Алаш». Это значимое событие в истории казахского народа, – добавила сотрудник библиотеки.

Акция «Одна страна – одна книга» действует в течение года по нескольким направлениям, раскрывающим разные грани таланта известного общественного и государственного деятеля. Это «Научное наследие Ахмета Байтурсынова», «Литературные произведения Ахмета Байтурсынова», «Крылатые слова и выражения Ахмета Байтурсынова», «Байтурсыноведение в современной науке».

В рамках акции проведены интерактивные медиауроки «Ұлттың рухани көсемі», выездной обучающий семинар-тренинг для библиотекарей Глубоковского района «Ахмет Байтурсынов. Легендарная личность эпохи», тематические обзоры представленных на выставках материалов.

– Осенью к юбилею Ахмета Байтурсынова запланированы онлайн-встреча «Ғасыр саңлағы» с сотрудниками института имени Байтурсынова, конкурс инсценировок басен Ахмета Байтурсынова «Қырық мысал» для учащихся школ города. В день рождения учёного и писателя состоится республиканский онлайн форсайт-форум «Ұлттың ұлы ұстазы» с участием видных республиканских и региональных байтурсыноведов. Ждём всех, кто интересуется историей нашей страны и кому небезразличны судьбы её выдающихся деятелей, – резюмировала Яна Абдеева.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина