Я б в нотариусы пошёл

Что необходимо, чтобы стать нотариусом?

Марат Оспанов, Глубоковский район

По информации, предоставленной Департаментом юстиции ВКО, нотариусом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший возраста 25 лет; имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее одного года, а также аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, если иное не предусмотрено Законом «О нотариате».

Добавим, что от прохождения аттестации на право занятия нотариальной деятельностью освобождаются лица, сдавшие квалификационные экзамены в Квалификационной коллегии юстиции Республики Казахстан или в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете Республики Казахстан; а также постоянные судьи и лица, работавшие постоянными судьями, за исключением судей, освобождённых от должности судьи за порочащие проступки и нарушения законности при исполнении своих обязанностей; государственные нотариусы.