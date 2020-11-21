Взята высота 

Команда из Восточного Казахстана стала победителем VI республиканского военно-патриотического сбора молодёжи «Айбын-2020».

В этом году VI республиканский военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын-2020» впервые прошёл онлайн. Все конкурсы и соревнования были проведены в мобильном приложении Aibyn.

«Айбын» – это уникальное мероприятие, целью которого является совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в стране, формирование у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и нравственных качеств гражданина, готового к защите своего Отечества.

Сбор для участников в индивидуальном порядке состоял из трёх туров. В первом из них молодым людям предстояло помериться силами в интеллектуальной викторине «IQAZAQSTAN» и ответить на 30 вопросов по общеобразовательным предметам, логике. Не остались без внимания и знаменательные даты, которыми так богат текущий год. Второй тур предполагал соревнования по физической подготовке «Жылдам. Биік. Күшті». И заключительный этап – творческий конкурс «Алға, Қазақстан», в рамках которого нужно было снять видеоролик на патриотическую тему продолжительностью не более одной минуты.

Всего в сборе приняли участие 17 команд из всех областей Казахстана и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Восточно-Казахстанскую область на сборах представили ребята из военно-патриотического клуба «Жас Қыран» многопрофильной гимназии имени Шакарима города Семей. Команда не только достойно выступила, но и завоевала пальму первенства, оставив позади достойных соперников. Однако останавливаться на достигнутом ребята не намерены, они продолжат усердно тренироваться для достижения новых высот.

Наргиза Омарканова

Семей