Выборы в Казахстане проходят с соблюдением всех международных норм — делегация от Европарламента

Выборы в Казахстане проходят с соблюдением всех международных норм, соответствуют всем демократическим требованиям. Об этом на брифинге независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК заявила делегация от Европарламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как наблюдатель хочу подчеркнуть о соблюдении санитарных норм. Все происходило на высоком уровне санитарной безопасности для избирателей. Не могу отметить чего-то критичного и негативного», — отметил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Как сказал спикер, он в течение 15 лет был членом ОБСЕ и специализировался по Центральной Азии, что позволяет ему сравнивать некоторые страны региона и произошедшие в них изменения.

«Считаю, что по уровню развития Казахстан занимает первое место среди других стран Центральной Азии. Если сравнивать состояние Казахстана в 1995 году, когда я впервые посетил страну, то в глаза бросается тот прогресс, который Казахстан достиг за это время. Казахстан — это одна из пяти стран Центральной Азии, которая председательствовала в ОБСЕ. В следующем году Казахстан отметит 30 лет своей независимости и тот путь, который страна прошла за этот период — очень впечатляет. Прогресс был сделан в сфере экономики и демократии», — считает Т.Мариани.

В качестве примера он отметил передачу власти от Первого Президента Казахстана нынешнему Главе государства, что, по его мнению, является примером для всех стран ЦА.

«Казахстан является примером для других стран ЦА. То, что было сделано Первым Президентом Назарбаевым за последние 30 лет является уникальным, потому как многие народы и представители разных религий живут в единстве и мире», — добавил европарламентарий.

В свою очередь, депутат Европарламента Жан-Лан Лакапель также выразил солидарность с заявлением Тьерри Мариани по поводу соблюдения санитарных норм.

«Все было хорошо организованно. К примеру, во Франции региональные выборы, которые должны были состояться в марте, были перенесены из-за пандемии», — отметил он.

«Пребывание в Казахстане вызвало у меня только положительные эмоции и, вернувшись во Францию, могу с уверенностью сказать своим согражданам, что выборы в Казахстане проходят с соблюдением всех международных норм и соответствуют всем демократическим требованиям», — резюмировал Ж.Лакапель.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

kazinform