Всё по правилам

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять не менее семи процентов от чистого дохода общественному фонду «Қазақстан халқына».

Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан, сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-министра Республики Казахстан.

Согласно постановлению, общественный фонд «Қазақстан халқына» обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при чрезвычайных ситуациях.

В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодёжи и детей с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями, созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медицинских организаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально уязвимых слоёв населения и многие другие.

Напомним, инициатива о ежегодном перечислении не менее семи процентов от чистого дохода «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына» была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Артём Захаров