Всё о правах   и возможностях 

В регионе запущен проект, помогающий сельским женщинам повысить свою правовую грамотность.

Эту идею реализовал Гражданский Альянс Мангистауской области при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Центра поддержки гражданских инициатив. Проект «Повышение правовой грамотности жителей сельских населённых пунктов» охватывает пять регионов. В их числе Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В рамках проекта с 2 по 20 ноября этого года будут проводиться серии вебинаров. В них принимают участие более 200 сельских женщин, проживающих в этих пяти областях.

В ходе онлайн-встреч участники узнают больше о функциях местной исполнительной власти, семейном, трудовом праве женщин, праве беременных женщин, одиноких матерей, женщин, воспитывающих детей-инвалидов, и о том, как защитить себя при бытовом насилии. Также они получат возможность повысить уровень своей цифровой грамотности.

– В Восточном Казахстане семинары прошли 4 и 5 ноября на платформе ZOOM. Адвокаты Айжан Дарибаева и Руслан Шерубаев поделились очень полезной информацией практического характера, получили массу положительных отзывов и благодарность от женщин области, – рассказала организатор проекта по ВКО Аяужан Ашимова.

Кроме того, в рамках проекта с 26 октября по 30 ноября сельские женщины могут получить бесплатную юридическую консультацию. Консультировать жительниц Восточно-Казахстанской области будет адвокат Айжан Дарибаева. Обратиться к ней можно по телефонам: 8-705-870-55-30, 8-701-433-07-94.

Как отметили организаторы, результатом проделанной работы станет разработка практического руководства (брошюры) по повышению правовой грамотности.

Гульжан Естаева