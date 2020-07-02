Катализатор прогресса, добра и милосердия

«Еще со школьной скамьи я горела желанием заниматься благотворительностью, помогать тем, кто нуждается в поддержке», – говорит руководитель частного фонда «Катализатор прогресса» Меруерт Утегенова. Ее детская мечта воплотилась в жизнь…

В 2018 году девушка из Усть-Каменогорска решилась сделать очередной значимый шаг в своей жизни – открыть частный фонд. Тогда Меруерт училась в докторантуре по специальности «Металлургия», а также возглавляла Стартап-академию ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

– Название выбирала долго. Многие из тех, что первыми приходили в голову, были уже заняты. Пришлось подключить фантазию, – вспоминает Меруерт Утегенова. – На тот момент в докторантуре я занималась разработкой катализаторов для очистки газов. Подумала, почему бы не назвать фонд «Катализатор», но тогда не все бы поняли мою мысль. Поэтому увидев в одной статье словосочетание «катализатор прогресса», решила – это то, что нужно.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ – НЕ МИФ

Деятельность фонда началась с открытия Центра реабилитации жертв торговли людьми в Усть-Каменогорске. Одним из первых туда попал мужчина, находившийся десять лет в рабстве в Зайсанском районе. Он пас в той местности скот, неоднократные попытки бегства не увенчались успехом, в результате его избивали. Из близких родственников у него осталась только мать, и так как у нее были проблемы со здоровьем, она не могла самостоятельно искать своего сына.

– Судьба у этого мужчины очень тяжелая. Он получил серьезную психологическую травму. К счастью, ему удалось освободиться, – рассказала Меруерт. – Мы помогли ему восстановиться, оформить документы. Сейчас наш подопечный работает водителем «КамАЗа». В последующем созванивались с ним, узнавая о его состоянии.

В Центр обращались и другие люди, в том числе жертвы сексуального рабства. Каждый из них приходил со своей печальной историей и нуждался в поддержке. Обычно помощь оказывается в течение года. За это время им помогают решить проблемы, трудоустроиться, связаться

с родными.

– К весне они уже находят свой путь и покидают Центр. Порой им самим начинает надоедать неопределенность в жизни. Ведь никому не хочется быть зависимым. Поэтому мы учим их самостоятельности и любви к себе, – отметила руководитель ЧФ «Катализатор прогресса».

Также Фонд открыл Кризисный центр для жертв бытового насилия и Центр помощи для жертв, пострадавших от торговли людьми, в Костанайской области.

ОСТАЛИСЬ

ЗА КУЛИСАМИ

Одним из крупных достижений «Катализатора прогресса» можно назвать участие в реализации проектов республиканского уровня «Жомарт жүрек» и «Дарын» в 2018 году.

Напомним, премия «Жомарт жүрек» нацелена на поощрение и стимулирование населения, представителей бизнес-структур, неправительственных организаций, меценатов и волонтеров к участию в развитии своей малой родины, тиражирование лучших практик гражданской активности, а также популяризацию идей благотворительной деятельности. Кстати, тогда среди награжденных было немало восточноказахстанцев.

Государственная молодежная премия «Дарын» призвана мотивировать талантливую молодежь, которая стремится модернизировать себя и общество в целом, работать и созидать.

Организация награждения, концертной программы и прочих важных элементов мероприятий полностью легла на плечи представителей фонда. Поставленную задачу они выполнили с честью, настолько успешно, что им доверили провести церемонию вручения премии «Дарын» и в 2019 году. Однако, так как вся работа проводилась за кулисами, об их деятельности и вкладе в проведение этих мероприятий почти никто не знает.

ЗАБОТА О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Своим любимым проектом Меруерт Утегенова называет Центр для детей с особенностями развития, который был открыт в Усть-Каменогорске в рамках государственного социального заказа. Здесь ребятам от двух до 16 лет с диагнозами ДЦП, ЗПР, РАС и другими нарушениями оказывают психолого-педагогическую, коррекционно-развивающую помощь.

Коррекционно-развивающая деятельность ведется по программам интервенций, разработанным командой специалистов. Занятия проходят в индивидуальных и групповых формах. Групповые проводятся не только с детьми, но и с их родителями. В результате взрослые получают дополнительные знания и умения по взаимодействию со своим ребенком, что в дальнейшем способствует эффективности обучения.

С малышами работают психолог, дефектолог, логопед, сурдопедагог. Также по собственной инициативе Центр подписал договор с одним из бассейнов города, чтобы раз в неделю их подопечные могли там плавать. Кроме того, ребята с диагнозом ДЦП могут заниматься лечебной физкультурой, что является для них основной помощью в дальнейшем развитии.

– Сейчас трудимся над внедрением инклюзии в наш коррекционно-образовательный процесс. У многих детей, которые к нам приходят, есть братья и сестры. Мы их привлекаем к групповым занятиям, и малыш, глядя на другого ребенка, все повторяет за ним. Как правило, родители предпочитают индивидуальные занятия, когда ребенок повторяет за взрослым, но это не всегда бывает эффективным, – пояснила Меруерт.

Вместе с тем в Центре готовы создавать рабочие места для матерей детей-инвалидов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

– Мы взяли на работу маму ребенка с особенностями развития. Ее дочь занимается у нас бесплатно, а женщина получает за свой труд зарплату, – сказала Меруерт Утегенова. – Дело в том, что ранее в течение восьми месяцев во время лечения дочери она находилась в Грузии, где успела накопить большой багаж знаний, которыми охотно делится. Сейчас активная мама проводит групповые занятия, и ребенок ей с радостью в этом помогает.

Стоит отметить, сотрудникам центра удалось подстроиться и под нынешние реалии в условиях борьбы с КВИ, занимаясь с детьми онлайн. Они полностью прописывали программу занятий для каждого ребенка, так, чтобы родители могли проводить уроки с помощью подручных вещей. В итоге весь процесс снимали на видео и отправляли работнику Центра, дабы тот рассказал, нужно ли что-то менять. Детям такой способ обучения понравился, некоторым даже пошел на пользу. К примеру, мальчик с ДЦП с помощью онлайн-программы начал произносить букву «О», хотя раньше делать этого не мог.

Проводить занятия дома и практически самостоятельно оказалось не так просто, но многие родители подошли к задаче с высокой ответственностью. Одной девочке, также с диагнозом ДЦП, обмазывали губы вареньем для выработки подвижности мышц языка. В другом случае мама раскрашивала звездочки, вырезанные из бумаги, чтобы ребенок мог рассортировать их по цвету и размеру. По словам специалистов, у тех, кто серьезно подошел к делу, заметен прогресс.

Сейчас в Центре занимаются только дети из областного центра. Рассматривается вариант внедрения онлайн-обучения для ребят

из районов.

Также в планах у Меруерт – открыть крупный центр, в котором помощь специалистов могло бы получать большее количество детей.

Гульжан Естаева