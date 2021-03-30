Всё для тех, кто умеет и любит трудиться

Развитию мясного животноводства большое внимание уделяется во всех многочисленных сельских округах Урджарского района. Предпочтение отдаётся племенным животным отечественной и зарубежной селекции, отличающимся высокой продуктивностью.

По официальной информации представителей акимата района, в последнее время наблюдается заметный интерес к жизни и работе на селе со стороны молодёжи. Есть уже факты, когда молодые люди возвращаются в родные края, открывают своё дело.

Вместе с тем улучшаются социальные условия для местных жителей, постепенно решаются проблемы жилья при помощи государственных программ. Надо сказать, что делается это в духе времени, на совершенно ином качественном уровне. Поскольку с использованием новых технологий возведения домов, способов отделки и материалов существенно сокращаются сроки их сдачи.

– В прошлом году в Урджарском районе справили новоселье 48 многодетных семей, – говорит заместитель акима района Дидар Хамитов. – Для них построено сразу 24 двухквартирных дома по типовым проектам. Общая площадь каждой из новых, светлых современных квартир составляет около 120 квадратных метров. В них предусмотрены многие удобства для проживающих. В планах акимата района продолжить такое перспективное и нужное для людей строительство и в нынешнем году.

В целом район имеет сельскохозяйственный профиль с развитым растениеводством и животноводством. Всего там насчитывается около 2000 крестьянских хозяйств. К примеру, в Карабулакском сельском округе активно развивают животноводство, строят разные откормочные площадки. По словам акима округа Ержана Кайранбаева, здесь насчитывается 64 хозяйства, которые стремятся улучшить породу скота, получать солидные привесы. Для них является вполне привычным партнёрство с коллегами из России, где можно закупать племенной скот. Причём не только крупных рогатых животных, но и породистых лошадей, пригодных и выгодных для местных условий.

Что касается природно-климатических условий, то они благоприятны именно для этой сферы деятельности. Как считают представители акимата округа, на различных откормочных площадках содержатся как минимум по 150 голов крупного рогатого скота. Потому для них очень важен надёжный сбыт продукции по справедливым ценам. Для этого используются все возможные методы реализации, а также поиск других, нестандартных путей. Для фермеров одним из шансов показать товар лицом становятся разные ярмарки, проходящие в районном и областном центрах.

Для тех, кто умеет и любит на селе трудиться, есть все возможности продвигать своё дело. В частности, в селе Карабулак население отличается сплочённостью, готово прийти на помощь ближнему в трудную минуту. Так было и нынешней зимой, когда у одного из односельчан сгорело сено. Как сказал аким сельского округа, дружные земляки не оставили человека один на один с бедой. Объединили усилия и выделили, кто и сколько смог, сена и кормов из собственных запасов. В итоге это должно позволить пострадавшему благополучно завершить нелёгкую зимовку.

Вопрос обеспечения кормами является в настоящее время одним из краеугольных. Если немного отклониться от темы, то можно обратить внимание, насколько он остро стоит в других регионах Казахстана. В СМИ не раз сообщалось, что сельчанам не хватает пастбищ и сенокосов для развития животноводства. Причём не только для крупного товарного производства, но и для личного подсобного хозяйства. Поэтому наличие своей кормовой базы, возможности её развивать, укреплять является для современного фермера несомненным преимуществом.

Помимо внедрения новых для Урджарского района культур, большое практическое значение имеют источники и запасы гидроресурсов для организации орошения полей. А кроме того, применение передовых аграрных технологий, самой современной высокопроизводительной техники.

В рамках выполнения поручения акима области ведётся работа по выращиванию кукурузы на зерно. По словам заместителя акима района, в прошлом году перспективная культура была размещена на общей посевной площади около трёх тысяч гектаров. Местные аграрии, которые не первый год трудятся в полеводстве, получают реальные урожаи.

Как говорится, высокий спрос рождает предложение. На внешнем рынке востребованным являются маслосемена подсолнечника. Урджарцы также осваивают эту выгодную нишу, выращивают продукцию для поставки на экспорт.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета

Урджарский район