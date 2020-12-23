Всё для молодёжи

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана продолжают серию встреч с гражданами в рамках предвыборной агитации.

С коллективом и учащимися Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов встретились кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от НПК Жамбыл Ахметбеков и Ирина Смирнова. На повестке стоял актуальный вопрос о поддержке молодых семей доступной ипотекой.

Как отметила Ирина Смирнова, молодёжь в Казахстане составляет самую большую возрастную группу.

– Согласно последним официальным данным, молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане свыше пяти миллионов и почти столько же детей до 14 лет, – подчеркнула она. – Перед Правительством страны стоит задача помочь молодым казахстанцам получить качественное образование, найти рабочее место и приобрести собственное жильё.

Партия уверена, что государство обладает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для всех граждан страны.