Всё для комфортной жизни 

О том, каких успехов удалось добиться глубочанам в уходящем году и какие сферы требуют повышенного внимания, рассказала аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова.

По итогам десяти месяцев этого года уровень роста валовой продукции сельского хозяйства составил 33 млрд тенге. Более чем на шесть процентов увеличен объём розничного товарооборота, который составил почти 20 млрд тенге. До 12 млрд тенге, или на 31 процент, выросли объёмы вложенных инвестиций для развития основного капитала. Объём строительных работ составил почти 5 млрд тенге, или 119 процентов к уровню 2019 года.

Основные направления, которые неизменно вызывают огромный интерес и резонанс у населения, – это строительство жилья, обеспечение чистой водой, а также улучшение состояния дорог.

В этом году в рамках реализации программы «Нұрлы жер» завершено строительство 60-квартирного жилого дома в районном центре. В результате реализации проекта 15 целевых квартир будут распределены многодетным семьям, 45 квартир – очередникам в виде арендного жилья без права выкупа.

Кроме того, ведётся строительство 10 двухквартирных домов в посёлке Глубокое. Таким образом, 20 многодетных семей в скором времени будут обеспечены новым жильём. Для выкупа домов выделено 280 млн тенге из средств областного бюджета, 28 млн тенге из районного бюджета направлено на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Завершается реализация проектов по программе развития регионов до 2020 года по строительству системы водоснабжения в селе Уварово протяжённостью

30 км, что позволит обеспечить чистой водой почти 1,5 тысячи человек. Больше 1,8 тысячи человек, проживающих в селе Тарханка, также смогут пользоваться чистой питьевой водой.

– Ход строительства находится на моём ежедневном контроле. Установлены блочно-модульные станции в посёлке Карагужиха и на станции Ульба Перевалочная. Ведётся разработка проекта на строительство системы водоснабжения в селе Малоубинка, – отмечает Тамара Рахимжанова.

В рамках реализации программы «Нұрлы жол» проведён средний ремонт дорог районного значения.

В этом году масштабные работы по благоустройству района проведены и в рамках «Дорожной карты занятости». Беспрецедентные 155 млн тенге по программе были направлены на средний ремонт автомобильных дорог посёлка Глубокое, построен мост через реку Глубочанка на 166,5 млн тенге.

Во дворах районного центра установлены семь детских площадок, оборудованы два сквера, футбольное и хоккейное поля, волейбольная и баскетбольная площадки. Кроме того, установлен обелиск ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Благодаря участию в «ДКЗ» впервые в районе проведён ремонт 10 сельских домов культуры. Помимо этого, в районном центре завершается строительство Дома культуры с проведением благоустройства территории.

Тамара Рахимжанова также рассказала, что в этом году в пятнадцати учреждениях образования сделан ремонт на более чем 155 млн тенге, отремонтировано отделение детско-юношеской спортивной школы.

Кроме того, проведён капитальный ремонт здания инфекционного отделения районной больницы. В Зимовьёвском центре оказания специальных социальных услуг построена блочно-модульная котельная на твёрдом топливе, отремонтированы кровля и фасад.

В Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в селе Солнечном произвели ремонт кровли, фасада здания, а также благоустроили территорию.

– Сейчас, безусловно, внимание сконцентрировано на сфере здравоохранения. Мы делаем всё, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в районе. Мобильные группы проводят рейды по соблюдению правил санитарной безопасности на объектах торговли, в общественном транспорте. 20 бригад работают с заболевшими жителями района, а также с контактными лицами. Ведётся разъяснительная работа с населением, – заключила Тамара Рахимжанова.

Дарья Антон