Встаём на крыло

Перспективы развития малой авиации обсудили в Восточном Казахстане.

Восточный Казахстан имеет все возможности, чтобы стать центром малой авиации, считает аким области Ермек Кошербаев. В регионе изучают вопрос восстановления воздушных рейсов в отдалённые районы, а также использования беспилотных летательных аппаратов в сельском, лесном хозяйствах, медицине, поисково-спасательных операциях и ЧС.

– В народном хозяйстве беспилотники очень эффективны. Их можно использовать, к примеру, в борьбе с саранчой, при обработке пестицидами, вести аэро-, фотосъёмку, мониторинг гидросооружений. Также они просто необходимы для обнаружения очагов пожаров. Технологии за последние 10 лет ушли далеко вперёд, и мы должны идти в ногу со временем, – считает глава региона.

Так, если проект по запуску производства и использования современных летательных аппаратов окажется рентабельным, то ВКО имеет шансы стать пилотным регионом в этом направлении. К тому же, область – единственная в стране, где существует вертолётное предприятие.

Для разработки концепции и плана проекта в Усть-Каменогорск приглашены специалисты АО «НК «Казахстан инжиниринг».

– Необходимо отходить от полной зависимости от импорта. Мы в Казахстане развиваем свои компетенции и видим здесь перспективы промышленной кооперации, – говорит председатель правления нацкомпании Темиржан Абдрахманов.

Глава региона поручил профильным ведомствам совместно с Региональным центром государственно-частного партнёрства ВКО детально изучить возможность реализации проекта и провести анализ его рентабельности.

Меруерт Бахтиярова