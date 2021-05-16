Вспышки инфекции среди животных не обнаружено

Ситуацию, сложившуюся в некоторых сёлах Зайсанского района, связанную с недавними фактами падежа животных, пояснил заместитель руководителя Управления ветеринарии ВКО Ертай Батхолдин в ходе специального брифинга.

В частности, он сразу отметил, что поводов для беспокойства жителей района и области нет. Вспышки инфекционного заболевания скота на данный момент не наблюдается, более подробная и расширенная информация будет предоставлена по результатам анализов.

О случаях падежа животных в селе Шиликты и двух других населённых пунктах стало известно ещё несколько дней назад. Сейчас необходимую работу на месте ведут представители управления ветеринарии, а также специалисты из профильных ведомств.

– Среди них начальник отдела биологической безопасности, сотрудники лаборатории, ветеринарной инспекции контроля и надзора, они проводят обследования, – говорит Ертай Батхолдин. – При этом однозначно могу сказать, что там никаких инфекционных заболеваний нет. Скот после зимовки находился на пастбищном содержании в крайне истощённом состоянии. Не имелось дополнительного запаса кормов. Соответственно, молодняк был с абсолютно сниженным иммунитетом. При этом 27-28 апреля шёл дождь со снегом, резко снизилась температура воздуха. Истощённый скот не выдержал, произошло переохлаждение, установлены случаи падежа скота.

По словам заместителя руководителя Управления ветеринарии по ВКО, об этом сразу никто никого не поставил в известность. Позже глава крестьянского хозяйства обратился к специалистам ветеринарной службы. После чего на местах проведено патологоанатомическое обследование павшего скота. Взят необходимый материал и отправлен в областную лабораторию для проведения соответствующих анализов и постановки ветеринарами окончательного диагноза.

– Возникновение инфекционных заболеваний у скота исключено, – говорит Ертай Батхолдин. – Соответственно, вероятной причиной падежа животных является переохлаждение, а также неудовлетворительное содержание в зимний период.

Журналистов интересовал вопрос, есть ли факты гибели скота в других населённых пунктах. По словам заместителя руководителя Управления ветеринарии по ВКО, есть единичные факты падежа животных в двух близлежащих сёлах Жалши и Карасай. Наиболее вероятной причиной названо резкое ухудшение погоды, перепад температуры, обильные осадки в виде дождя и снега. Всё это накладывалось на плачевное состояние скота после зимовки, из которой он вышел истощённым.

В современных условиях информация о ветеринарной ситуации в различных районах Восточного Казахстана распространяется очень быстро, вызывает обоснованное беспокойство у жителей области. Поскольку всё это будет впоследствии сопряжено с определёнными ограничениями и вынужденными неудобствами. При худшем развитии сценария возможны не только моральные, но и крайне нежелательные материальные издержки. Вообще, это связано всегда с опасением за здоровье и жизнь людей. Поэтому логично звучал вопрос о степени вероятности введения карантина с позиции ветеринарной службы ВКО.

– Пока в селе карантин не объявлен, потому что нет вспышки инфекционных заболеваний, – сообщил Ертай Батхолдин. – Кроме того, крупному рогатому скоту вовремя сделаны прививки против дерматитата, а также других болезней. Полностью проведены все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия.

По словам специалиста, вопреки слухам, речь не идёт о случаях массовой гибели телят и ягнят.

– Окончательный диагноз будет установлен тогда, когда получим результаты анализа патологических материалов, проведённых в областной лаборатории, – подчеркнул заместитель руководителя Управления ветеринарии по ВКО.

Меир Токобаев

Фото из открытых источников