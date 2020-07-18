Всесторонняя поддержка

Жители Тарбагатайского района обеспечивают натуральными продуктами пациентов местных больниц с КВИ и пневмонией.

С подобной инициативой выступил глава района Серикказы Садвакасов, написав об этом на своей странице в Facebook. По его мнению, нужно укреплять иммунитет больных с помощью таких полезных продуктов, как мясо, молоко, шубат, кефир, кумыс и курт.

– К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла стороной и Тарбагатайский район. Сейчас важно оказывать пациентам, находящимся в больницах, всевозможную поддержку, – отметил Серикказы Садвакасов. – Не стоит забывать о том, что непростой период настал также для наших врачей, ответственность и нагрузка, возлагаемые на них, увеличились в разы.

Аким района на собственном примере решил показать, насколько значимым может быть такой жест. Он стал первым, кто доставил необходимые натуральные продукты в Тарбагатайскую центральную районную больницу в селе Аксуат и межрайонную больницу Тарбагатайского района в селе Акжар. Здесь проходят лечение пациенты с COVID-19 и пневмонией.

Эстафету продолжили руководители отделов районного акимата, акимы сёл, главы крестьянских хозяйств, волонтёры, предприниматели и просто неравнодушные люди. Так, цепочку добрых дел дополнили молодые люди из села Манырак в составе волонтёрской организации «Ниет», сотрудники районного отдела образования, Центра занятости населения и других учреждений. Местные бизнесмены также не скупятся на помощь землякам.

Кроме того, жители района Рустем и Дастан Ыкыбаевы купили на собственные средства 14 кислородных концентраторов для использования в медицинских учреждениях.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район