Всему голова 

Всемирный день хлеба отметили в Семее.

В качестве организаторов праздника для молодого поколения выступили сотрудники Дома дружбы – центра общественного согласия Семеяи члены городского казахского национального культурного центра «Айша Биби». Мероприятие прошло в рамках цикла передач о традициях казахского народа «Серебряная нить».

– Хлеб – это один из самых популярных продуктов в мире, без которого невозможно представить не только полноценный обед, но и культуру целого народа, – рассказывает председатель центра Айман Бокпасарова. – У нас принято уважительно относиться к хлебу, труду. Я родилась в семье творческих и трудолюбивых людей. Мои родители занимались национальными ремёслами. Отец выделывал шкуры, из которых шили полушубки и шаровары, из арши изготавливал гвозди. А мать ткала алаша. Они пробудили во мне заинтересованность в познании родных традиций и обычаев. Я, в свою очередь, хочу научить этому представителей молодого поколения, с этой целью и был создан наш центр.

Отметим, что День хлеба был учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Также примечательно, что первые хлебобулочные изделия возникли более восьми тысяч лет назад! Интерес к выпечке по-прежнему актуален. Это доказали активисты центра, которые рассказали об истории хлеба, показали традиции казахской национальной кухни, продемонстрировали процесс приготовления баурсаков, санзы, шелпеков. Молодые юноши и девушки познавали особенности кухни казахского этноса и соревновались в области кулинарных знаний.

Встреча поколений завершилась исполнением казахских народных песен участниками творческого коллектива «АйшаБиби».

Ева Ким