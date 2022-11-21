Всем в салоне хватит мест

В ВКО продолжают обновлять автопарки. В этом году в областном центре на линии общественного транспорта выпустили свыше 60 новых автобусов.

По информации Центра управления пассажирскими перевозками, в будущем году перевозчики планируют дополнительно приобрести более 70 единиц подвижного состава. Таким образом, автобусный парк города может обновиться на половину.

Напомним, в регионе уже несколько лет идёт активная работа над улучшением транспортного сообщения в городах и районах. Наряду с масштабными проектами реконструкции дорог в области держат на контроле вопрос расширения автопарков и увеличения единиц подвижного состава. Весной этого года во время встреч с населением аким ВКО Даниал Ахметов, приняв во внимание пожелания жителей, поручил руководству областного центра повысить качество перевозки пассажиров и обеспечить регулярное движение автобусных маршрутов.

При этом глава региона обратил внимание на сроки эксплуатации транспортных единиц. Даниал Ахметов подчеркнул, что к 2023 году доля подвижного состава со сроком службы до семи лет и выше должна составлять 50 процентов от общего числа с последующим ростом обновлённых автобусов. Для решения этой проблемы было принято решение приобрести дополнительные автобусы, чтобы дать возможность фирмам-перевозчикам выпускать на линии достаточное количество транспорта и закрывать все существующие графики.

– В рамках программы обновления подвижного состава в прошлом году перевозчики дополнительно приобрели 18 единиц общественного автотранспорта, – комментируют специалисты Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска. – В этом году ещё 34 автобуса поступили в распоряжение транспортных компаний ТОО «Марат-М», ИП Каленицкий, ИП Кривошеев.

Всего с 2021 года в областном центре появились 52 новых автобуса, курсирующих по городским маршрутам. Так, на автобусных маршрутах №№ 12, 17, 33, 42 (ТОО «VoSka») добавили 13 автобусов. Ещё 36 транспортных единиц выходят на линии по маршрутам №№ 7, 26, 32, 38, 47 (ТОО «Марат-М»). Также на маршруте № 13 появился один дополнительный автобус. Увеличили и количество маршрутных такси. По маршруту № 262 (ИП Кривошеев) теперь ходят ещё две машины.

– В октябре наши перевозчики заключили договоры на приобретение до конца текущего года ещё 33 новых транспортных средства, – добавили в ЦУПП. – Из них ТОО «Марат-М» планировал закуп девяти автобусов, ТОО «VoSka» и ТОО «РОСТ» намерены добавить в свои автопарки по десять автобусов. Более того, в ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» намерены приобрести четыре новых трамвая.

По информации акимата Усть-Каменогорска, ТОО «Марат-М» уже выполнил свои обязательства и в ближайшее время девять новых автобусов выйдут на маршруты перевозчика. Таким образом, на городских маршрутах будут работать 66 обновлённых единиц автотранспорта.

– Согласно договоренностям с перевозчиками до конца текущего года предполагается закупить ещё 15 автобусов, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Так, практически за год в городе обновили почти четверть автобусного парка.

В ЦУПП отметили, что работа по расширению автопарков продолжится и в будущем году.

– На сегодняшний день срок эксплуатации у 50 процентов транспорта на городских маршрутах не превышает десяти лет, у остальных – от десяти до 30 лет. В 2023 году перевозчики намерены дополнительно обзавестись 74 автобусами. Из них ТОО «VoSka» и ТОО «РОСТ» – по 20 единиц, ТОО «Марат-М» – 30 единиц. ТОО «Вебас» и ТОО «Бахытжол» приобретут по два автобуса.

Лилия Дроздова