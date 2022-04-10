Общество

Все ответы в одном приложении

10.04.2022
666
Коллаж Анны Ерёминой

В Восточном Казахстане запустили Telegram-бот, где жители области смогут найти ответы на часто задаваемые вопросы, связанные со священным месяцем Рамазан.

Проект, презентованный на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО, был запущен по инициативе областной мечети «Халифа Алтай» и медиахолдинга ТОО «Шығыс ақпарат».

По словам главного имама ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермека кажы Мукатай, Telegram-бот «Ramazan Live» позволит восточноказахстанцам оперативно находить информацию и получать чёткие ответы на вопросы. Помимо этого, там можно будет увидеть расписание времени поста и намаза для всех городов и районов области, молитвы.

– В издательстве «Муфтият» при Духовном управлении мусульман Казахстана издаются книги, которые могут ответить на вопросы, касающиеся священного месяца Рамазан. Однако не всегда их удобно взять с собой. А мобильный телефон у человека всегда под рукой. Поэтому он в любой момент может воспользоваться этим ботом, – отметил Ермек кажы Мукатай.

В дальнейшем планируется развивать проект, автоматизировать работу Telegram-бота, дополнить информацию, чтобы он смог охватить все вопросы, связанные с религией.

– Создание Telegram-бота не занимает много времени. Главное, чтобы была информационная база. Хотелось бы выразить благодарность специалистам мечети «Халифа Алтай», которые оперативно предоставили информацию для размещения. Каждый день бот будет обновляться, – отметил разработчик бота руководитель SMM-департамента медиахолдинга ТОО «Шығыс ақпарат» Елжан Каирканов.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой

10.04.2022
666

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