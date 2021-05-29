Вопросы, требующие решения

Какие задачи на сегодняшний день актуальны и что делается для их решения, обсудили на очередном заседании областного акимата, прошедшем под председательством главы региона Даниала Ахметова.

Об основных вопросах, рассмотренных на онлайн-заседании, аким области сообщил на своих официальных страницах в соцсетях. Один из них – реализация региональной программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии, рассчитанной на 2019–2021 годы.

В настоящее время на территории области археологическими раскопками занимаются казахстанские учёные и студенты ведущих вузов региона. Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета.

Не менее злободневный сейчас вопрос – обеспечение сельского населения пастбищами.

– В нашей области площадь пастбищных угодий составляет 19,9 млн га, из них для ведения сельскохозяйственной деятельности предоставлено 9,7 млн га. Потребность в пастбищах общей площадью 1 431,8 тыс. га имеется в 319 из 719 населённых пунктов, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Наибольшую потребность в зелёных угодьях испытывают фермеры Аягозского, Уланского, Жарминского районов, где животноводство является основным фактором экономического развития.

По сведениям Управления сельского хозяйства ВКО, некоторые агроформирования области с 2017 года добровольно отказались от земель общей площадью 105,1 тыс. га, которые в последующем были предоставлены в пользование населению для животноводческой деятельности. В этом году планируется изъять ещё 28,4 тыс. га неиспользованных земель.

– Хотелось бы отметить, что согласно Закону РК «О пастбищах», сельхозземли, расположенные в пределах населённых пунктов и предназначенные для выпаса скота, предоставляются, прежде всего, для удовлетворения нужд местного населения по содержанию маточного поголовья. Те, кто не подлежит обеспечению угодьями, должны перемещаться на отгонные пастбища. Однако сельчане с неохотой соглашаются на подобные условия. Связано это с тем, что не на всех отгонах имеются колодцы для водопоя. В этой связи отраслевой комиссии поручено разобраться в проблеме и предложить пути её решения, – резюмировал аким ВКО.

Бахыт Сарсембаева