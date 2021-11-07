Волонтёры окружают заботой

Волонтёры-медики помогают врачам больниц Восточного Казахстана в лечении пациентов.

В областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии состоялось подписание меморандума о развитии сотрудничества в сфере волонтёрства.

Добровольцы из числа студентов Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа влились в дело охраны здоровья в рамках общенационального проекта Birgemiz: Saýlyq. Они будут оказывать помощь в уходе за пациентами больниц, в том числе хосписов, онкологических диспансеров.

По словам координатора проекта Birgemiz: Saylyq, представителя областного фронт-офиса волонтёров в сфере здоровья Данияра Жунусова, проект реализуется республиканским общественным объединением «Медицинская молодёжь». Стимулом волонтёрской деятельности станут гранты от Центра поддержки гражданских инициатив, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан и волонтёрских инициатив в решении локальных задач сферы охраны здоровья.

Одна из важных миссий волонтёров – пропаганда здорового образа жизни, обучение граждан принципам рационального использования лекарственных средств.

– Не секрет, что сегодня у населения сформировалась пагубная привычка к самолечению, злоупотреблению витаминами, БАДами, якобы позволяющими укрепить иммунитет, восстановить или улучшить память, функции различных органов. Безграмотность граждан порой приводит к развитию осложнений в виде аллергических реакций, резистентности к антибиотикам, токсическому поражению органов. Потому и привлекаются волонтёры, которые смогут донести знания широкому кругу населения, – пояснили организаторы.

Первый меморандум о сотрудничестве областным Молодёжным ресурсным центром был подписан с Многопрофильным центром онкологии и хирургии.

– Волонтёры-медики будут осуществлять общий уход за стационарными больными, оказывать им помощь в получении лечебных процедур, при необходимости вызывать врача, кормить их, проводить гигиенические процедуры, помогать в транспортировке пациентов и сопровождать их к врачу, – рассказала директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова.

Кроме того, пациенты и члены их семей смогут обратиться к волонтёрам за юридической консультацией. Бенефициарам будут разъяснены их права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Международным правом.

В этот же день добровольцы приступили к оказанию помощи стационарным пациентам отделения паллиативной помощи онкоцентра в рамках акции «Армандар – орындалады!»

Молодые волонтёры пообещали приложить все возможные усилия для скорейшего выздоровления онкологических больных. Неотъемлемой частью лечения, по их словам, является психологическая и физическая поддержка пациента, доброе отношение к нему и внимание. Это они готовы проявить в полной мере.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ