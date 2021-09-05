Военный билет к диплому

Первые выпускники военной кафедры Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова приняли присягу.

Присягу на верность Отечеству приняли 58 студентов. Торжественное мероприятие прошло в войсковой части 27943 в Усть-Каменогорске.

Напомним, в 2019 году в ВКУ имени С. Аманжолова открылась первая военная кафедра. Это стало одним из самых значимых событий в истории университета. Студенты, поступившие тогда на кафедру, уже успели окончить двухгодичный курс обучения и пройти полный курс военной подготовки.

– Для нас это важный день. Наши студенты приняли присягу. Ранее они участвовали в боевых стрельбах, прошли все испытания, – рассказал начальник кафедры Александр Керенцев. – Нужно отметить, что военная кафедра имени Кабанбай батыра ежегодно улучшает свою материально-техническую базу.

К слову, в прошлом учебном году на кафедру поступило более 150 студентов. В текущем году, помимо офицерской подготовки, количество военнослужащих увеличится за счёт возможности подготовки сержантов. На данный момент поступило 118 студентов по программе офицеров и 83 – по программе сержантов запаса. В их числе есть и девушки.

– В детстве мечтал получить воинское звание. После двух лет обучения я исполнил свою мечту. Мы благодарны университету за предоставленную нам возможность, – говорит выпускник военной кафедры Едыге Советхан.

Добавим, в этом году на военной кафедре университета сборы и занятия пройдут в традиционном формате.

Ания Есмухамет

Фото предоставлено ВКУ им. С. Аманжолова