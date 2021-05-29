Водные процедуры

До конца 2024 года в регионе будет полностью решён вопрос с обеспечением населения чистой питьевой водой.

Об этом в ходе заседания областного акимата сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Алмат Акышов.

По информации пресс-службы акима ВКО, за последние шесть лет в регионе произошли позитивные изменения в решении проблем с водоснабжением. Так, на сегодняшний день по области доступ к центральному водоснабжению получили 92,8% населения, или 1265,9 тысячи человек. Ранее жители частных домов массово бурили скважины и оборудовали колодцы, но не всегда в искусственных водозаборах вода была пригодной к потреблению без предварительной фильтрации.

С 2015 года в рамках программы «Ақ бұлақ» постепенно решались вопросы централизованного водоснабжения жителей городов и сельских населённых пунктов региона. На данный момент в 529 из 683 сельских населённых пунктов уже есть качественная питьевая вода. Показатель обеспечения населения питьевой водой за шесть лет увеличился с 65,1% до 83,2%.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Алмат Акышов проинформировал, что в прошлом году велась реализация 152 проектов, 88 из них завершены. А именно построены 16 сетей водоснабжения, 51 блочно-модульная станция, произведена реконструкция 21 сети водоснабжения в городах и сёлах.

– Такие темпы в 2020 году позволили обеспечить централизованным водоснабжением более 17,5 тыс. человек. На этом мы не будем останавливаться. В текущем году запланирован ввод 98 проектов. Из них 30 проектов по строительству и 17 – по реконструкции, установим 51 блочно-модульную станцию с охватом при этом 49,6 тыс. человек, – сказал Алмат Акышов.

Согласно мониторингу в 2015 году в эксплуатацию сдано восемь проектов, в результате 703 человека обеспечены чистой питьевой водой. В 2016 году было реализовано 14 проектов, шесть из которых – новое строительство. Дополнительно 5 622 человека получили доступ к централизованному водоснабжению. В 2017 году количество выполненных проектов увеличилось до 28, в итоге 16 323 человека обеспечены качественной питьевой водой.

В 2018 году были в работе 50 проектов, 18 завершены: построено и реконструировано 246 км сетей, а 32 проекта перешли на 2019 год. Наряду со строительством объектов водоснабжения в крупных населённых пунктах, за счёт средств местного бюджета, обустроены 15 скважин в малочисленных сёлах для 2345 человек. Всего 6470 человек дополнительно обеспечены водой.

В 2019 году введено в эксплуатацию 20 проектов, 4 453 сельчанам вода подведена в дома. Кроме того, в сельских населённых пунктах с населением менее 200 человек установлено 77 блочно-модульных станций очистки и раздачи воды для 11470 человек. Всего 15923 человека дополнительно снабжены питьевой водой.

– Наша область за последние годы очень серьёзно продвинулась в решении застарелых проблем с водоснабжением. Этот показатель радует, – подчеркнул аким ВКО Даниал Ахметов.

Добавим, что в 2022–2024 годах планируется строительство объектов водоснабжения в 73 сельских населённых пунктах для 40 тысяч человек. Реализация намеченных планов позволит в 2024 году стопроцентно обеспечить население области централизованным водоснабжением.