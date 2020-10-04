Вода придёт и в Водный 

На протяжении многих лет одной из главных проблем для жителей окраин Семея было отсутствие водопровода. Долгожданную воду жители ряда населённых пунктов получат уже в этом году. Строительство водопроводных сетей ведётся в посёлках Ушактар, Аксай и Восход в рамках программы «Нұрлы жер».

– В посёлке Ушактар предусмотрена прокладка водопроводных сетей протяженностью 40,2 км, – говорит заведующая жилищно-коммунальным сектором отдела ЖКХ Куралай Дюсенбаева. – На сегодняшний день работы завершены, ведётся опрессовка системы. Сдача объекта планируется в начале октября. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 271 млн 733 тыс. тенге. Подрядная организация – ТОО «Восток-Стройгрупп».

После сдачи объект будет передан на баланс водоканала, после чего жителей подключат к водопроводу.

Аналогичные работы проведены и в посёлке Аксай. Здесь общая протяжённость сетей составляет 75 км. Стоимость проекта – более 1 млрд 200 тыс. тенге. Основные работы уже завершены, ведётся опрессовка системы. Сдача в эксплуатацию запланирована на ноябрь. Подрядчик – ТОО «Восток-Стройгрупп».

В посёлке Восход также началась реализация проекта строительства водопроводных магистральных сетей. Подрядчик – местное ТОО «Info tech systems». Общая сумма проекта составляет 253 млн 101 тыс. тенге. Планируемый срок завершения – декабрь текущего года.

Вместе с тем разрабатывается ПСД для строительства водопроводных сетей в посёлке Водный.

– Это будут внутриквартальные сети, которые после завершения проекта подведут к границам домов. Ориентировочно водопроводом будет охвачено около 5 тыс. человек. Планируется, что строительство начнется уже в 2021 году, – заключила КуралайДюсенбаева.

Флора Левина

Семей