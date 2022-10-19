Вода камень точит

В конце прошлой недели Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провёл очередное заседание Водного совета Казахстана.

В официальном сообщении отмечается, что «участники заседания рассмотрели проект Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023–2027 годы, а также ход подготовки к Республиканскому совещанию по реформированию водной отрасли».

Далее в информационном сообщении делается акцент на конкретных направлениях предстоящей работы. «Так, проектом Концепции на 2023-2027 годы предусмотрены мероприятия по восстановлению водохозяйственной инфраструктуры и природных водных объектов, экономическому стимулированию водосбережения, развитию системы мониторинга, улучшению подготовки кадров и т. д.».

Кроме того, «в ходе заседания было отмечено, что на предстоящем Республиканском совещании будет рассмотрен пакет предложений по обеспечению водной безопасности страны. В частности, по повышению роли науки в управлении водными ресурсами, совершенствованию водного законодательства и реализации тематических нацпроектов».

Жители Восточно-Казахстанской области также заинтересованы во всестороннем и регулярном освещении актуальной тематики. Поскольку в регионе есть все необходимые условия для развития этой жизненно важной сферы экономики. Наш регион исторически считается не просто самодостаточным в смысле наличия водных ресурсов во всех их возможных проявлениях. По природно-климатическим условиям, географическому местоположению, научно-практическому и кадровому потенциалу Восточный Казахстан имеет как традиции, так и несомненные перспективы, сулящие выгоду и прибыль.

Если исходить из приоритетов, то на первом месте неизменно стоит вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. Конечная цель состоит в том, чтобы люди осуществляли забор качественной питьевой воды не из открытых источников, водоёмов, а привели в соответствие способы её подачи, снабжения со всеми стандартами. И стоит отметить, что в регионе уже близки к полному выполнению этой задачи.

Ещё один важный аспект – это использование воды в промышленных целях, а также для обеспечения тепловой энергией, при котором горячая вода обычно используется как носитель тепла. Здесь нельзя обойти вниманием воду как движитель лопаток специальных генераторов на гидроэлектростанциях, паровых турбин на различных ТЭЦ для выработки дешёвой электрической энергии. В рамках развития гидроэнергетики в регионе есть планы по дальнейшему использованию силы течения горных рек. В этом отношении самый свежий проект реализован не так давно в районе Алтай на таёжной реке Тургусун.

Разнообразие водных ресурсов является основой для разных векторов экономики ВКО: судоходства, промышленного отлова рыбы, а также развития аквакультуры, увеличения биологического разнообразия, восполнения ресурсов подводного мира.

Отдельной темой является развитие орошаемого земледелия, актуальность которого возрастает в связи с заметным изменением климата, повторяемостью засухи. В активном применении поливного гектара параллельно с внедрением водосберегающих технологий, капельного орошения заключаются дополнительные резервы АПК.

Истощение горных ледников, влияние явных процессов глобального потепления не может обойти стороной нашу область, вынуждая пересмотреть отношение к чистой воде, созданию новых искусственных водоёмов за счёт талых вод особенно сейчас, в редкие для нас снежные годы.

Классическая схема круговорота воды в природе сегодня имеет не просто ценное познавательное значение, а прикладной характер, побуждая к реальным действиям учёных и практиков во всех смежных отраслях. О наиболее значимых и перспективных проектах мы обязательно расскажем своим читателям на страницах «Рудного Алтая».

Меир Токобаев

Фото Аяужан Утеулиновой