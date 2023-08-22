Вновь напомнил о себе

Пандемия коронавирусной инфекции словно нивелировала «конкуренцию» со стороны других заболеваний. В период действия санитарных ограничений многие даже шутили, что люди перестали болеть чем-то ещё, кроме КВИ.

Но это не значит, что многие болезни ретировались. Напротив, после краткого периода затишья некоторые заболевания опять громко заявили о себе. Например, ВИЧ вновь уверенно зашагал по планете. В Казахстане тоже отмечается его распространение в ряде регионов.

Что важно знать об этом заболевании? Как обезопасить себя и близких от возможного инфицирования?

На эти вопросы ответила врач-эпидемиолог Восточно-Казахстанского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталья Селезнёва.

– В чём отличие диагноза ВИЧ от СПИД?

– ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, он поражает иммунную систему, которая защищает организм от болезней. СПИД – это крайняя стадия развития ВИЧ, когда организм человека уже не может самостоятельно справиться с развивающимися в нём различными вирусами и инфекциями.

– Можно ли по внешним признакам определить, что человек ВИЧ-инфицированный?

– Это невозможно. По внешним признакам ВИЧ-инфицированного человека определить нельзя, можно только при обследовании (сдать кровь на ВИЧ). Единственный надёжный способ определить свой ВИЧ-статус – это прохождение теста на ВИЧ. Проведение теста целесообразно в сроки от двух недель до трёх месяцев после незащищенного акта, употребления инъекционных наркотиков. Повторное тестирование рекомендуется сделатьчерез три–шесть месяцев, так как между заражением и образованием антител появляется «серологическое окно», в этот период лабораторные данные показывают отрицательный результат, даже при наличии ВИЧ-инфекции.

– Когда нужно начинать беседу с ребёнком по профилактике ВИЧ?

– Вообще чем раньше, тем лучше. Элементарно нужно запретить брать в руки использованные шприцы, которые могут быть найдены во дворах, подъездах и других местах.

– Как проявляется ВИЧ-инфекция?

– В первые несколько лет – никак. В последующие, когда организму становится трудно справляться с ВИЧ, часто появляются бронхиты, воспаления лёгких, герпес, кандидозы, диарея, человек теряет в весе. Также могут возникать более тяжелые заболевания – туберкулёз, онкология и другие.

– Если партнёр ВИЧ-инфицированный, какой шанс заразиться ВИЧ?

– При незащищенных половых контактах риск очень высокий.

– Где можно пройти бесплатно обследование на ВИЧ и получать медицинскую помощь в случае его обнаружения?

– Бесплатное обследование на ВИЧ можно пройти в центре СПИД или сдать кровь в любом медицинском учреждении по месту жительства. При обнаружении ВИЧ-инфекции помощь можно получить во всех лечебных учреждениях. Специфическое лечение назначается только специалистами Центра СПИД.

– Существует ли лекарство от ВИЧ?

– Есть препараты, не позволяющие вирусу размножаться в организме. Но лекарства, которое полностью излечивает от ВИЧ, нет!

– Если один из членов семьи болен ВИЧ, можно ли заразиться от него через посуду или постельное бельё?

– ВИЧ не живёт в окружающей среде, попадая на открытый воздух, погибает в течение нескольких секунд. Однако в использованных нестерильных шприцах вирус может сохранять жизнеспособность в течение нескольких дней за счёт находящихся внутри иглы остатков крови или другой жидкости. ВИЧ не передаётся при бытовых контактах между людьми, через рукопожатия и объятия, слюну, поцелуй, пот, слёзы. Неповреждённая кожа является непреодолимым барьером для вируса. ВИЧ не передаётся при совместном пользовании ванной и туалетом, столовыми приборами, посудой, мебелью, телефонной трубкой и т.д. ВИЧ не передаётся через укусы насекомых.

– Имеет ли право работодатель отказать в устройстве на работу человеку с ВИЧ-инфекцией?

– Отказать в приёме на работу ВИЧ-инфицированному не имеют права согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Напоминаем, обследование на ВИЧ проводится бесплатно, а при желании, и анонимно.

Консультацию можно получить в Центре по профилактике и борьбе со СПИД по телефону 26-32-17 или обратившись по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1.

Альмира Нуртаева