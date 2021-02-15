Внимание в ВКО лавинная опасность!

По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита» в связи с переменчивыми погодными условиями и усилением ветра в горных районах Восточно-Казахстанской области с 15 по 21 февраля 2021 года возможен сход снежных лавин, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

​Ветровые надувы, большое коичество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.

Специаисты​ДЧС ВКО обращаются к жителям области:

​ – воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов:

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Сильные порывы ветра способны переносить огромные потоки снега, из-за чего рост снежного покрова с подветренной стороны может вырасти в несколько раз.

О лавинной опасности Вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен».

В случае чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.

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Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото из открытых источников