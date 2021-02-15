Внимание в ВКО лавинная опасность!
По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита» в связи с переменчивыми погодными условиями и усилением ветра в горных районах Восточно-Казахстанской области с 15 по 21 февраля 2021 года возможен сход снежных лавин, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
Ветровые надувы, большое коичество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.
СпециаистыДЧС ВКО обращаются к жителям области:
– воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов:
Сильные порывы ветра способны переносить огромные потоки снега, из-за чего рост снежного покрова с подветренной стороны может вырасти в несколько раз.
О лавинной опасности Вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен».
В случае чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.
Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото из открытых источников