Вирус не пройдет

«Казцинк» продолжает оказывать поддержку в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Компания выделила более 85 млн тенге на приобретение медицинского оборудования для больниц Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтай и поселка Жайрем.

В инфекционные отделения медучреждений, в которых госпитализируют пациентов с COVID-19, доставили 120 концентраторов кислорода. В первую городскую больницу Усть-Каменогорска отправили 30 аппаратов, в четвертую городскую больницу – 60. Для инфекционных отделений Жайрема, Алтая и Риддера было приобретено 30 кислородных концентраторов. В период пика заболеваемости система здравоохранения страны остро нуждается в поддержке, и «Казцинк» стремится как можно более оперативно оказать ее.

Концентраторы используются для кислородной терапии в случае осложнений от COVID-19, когда пациент может дышать самостоятельно. Дополнительное снабжение медицинским кислородом повышает шансы в борьбе с болезнью, способствует интенсивному процессу регенерации, что сокращает период госпитализации.

– Мы активно взаимодействуем с медицинскими учреждениями в городах, где расположены подразделения компании, – прокомментировал исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионах сейчас непростая, медицинские учреждения перегружены, высокий поток больных не только COVID-19, но и иными заболеваниями, а кислородных концентраторов не хватает. Мы стараемся максимально помочь справиться с этой чрезвычайной ситуацией, в которой все мы сегодня оказались.

Часть выделенных «Казцинком» средств была направлена на приобретение дополнительного оборудования для городской больницы Риддера.

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