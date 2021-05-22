Вернулись в «зелёную» зону

Хорошей новостью уходящей недели стало известие, что Восточно-Казахстанская область вошла в «зелёную» зону по темпам распространения коронавируса.

По матрице регионов Казахстана, отражающей ситуацию с КВИ, из «жёлтой» зоны, где Восточно-Казахстанская область находилась в течение полумесяца, она переместилась в «зелёную».

Свою признательность за ответственность восточноказахстанцев в период пандемии и профессионализм тех, кто участвует в борьбе с ней, выразил глава региона Даниал Ахметов на страницах своих официальных аккаунтов в социальных сетях.

По словам акима области, выход из «жёлтого» квадрата стал возможным благодаря слаженной работе соответствующих служб, высокой гражданской ответственности восточноказахстанцев в соблюдении санитарных требований.

– Сегодня благодаря Центру локализации очагов вируса COVID-19, сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы и полиции, а также приложению «Я на карантине» идёт оперативная работа по выявлению и изоляции контактных лиц. Выражаю благодарность всем, кто соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы, адекватно и с пониманием относится к сложившейся ситуации и вынужденным ограничениям, – написал Даниал Ахметов.

Глава региона также добавил, что сегодня важно закрепить и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Поэтому, несмотря на то, что наступает сезон дач и отпусков, он призвал земляков не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

– Берегите себя, руководствуйтесь заботой о ближних и здравым смыслом, – подытожил аким области.

Отметим, что благополучное положение по распространению коронавирусной инфекции, соответствующее критериям «зелёной» зоны, пока не относится к Усть-Каменогорску, Семею и Аягозскому району.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников