Вектор на безопасность

По итогам рейдов по региону составлено 14 протоколов об административных правонарушениях.

Регулярно в Восточно-Казахстанской области выявляются новые случаи заражения коронавирусной

инфекцией. Так, 21 июня было зарегистрировано еще 34 случая заражения КВИ с симптомами. В числе заболевших 11 жителей Семея, 19 – Усть-Каменогорска и четыре человека из Тарбагатайского района. У трех пациентов лабораторные анализы взяли по эпидемиологическим показаниям как контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у 31 – при самообращении с признаками ОРВИ.

Как сообщили в областном акимате, организована мобильная группа, в состав которой вошли специалисты территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, медицинские работники для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц.

Отметим, по состоянию на 22 июня в области зафиксировано 429 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровевших – 155. В результате карантин сохраняется, так же как и необходимость придерживаться медико-профилактических мер. То, насколько скрупулезно относятся к этому вопросу на объектах предпринимательства и в других организациях, проверяют мобильные группы.

По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО, с 18 мая по 21 июня рейдами охватили 3220 объектов. В том числе 774 непродовольственных и 1291 продовольственный магазин, 370 объектов общественного питания, 190 баз отдыха, 126 торговых домов, 96 парикмахерских, 55 аптек, 38 объектов здравоохранения, спортивные комплексы, гостиницы, стоматологии, центры сотовой связи, рынки, салоны красоты, промышленные предприятия, банки и другие учреждения. Отметим, на момент проведения рейдов 87 объектов не функционировали.

В результате на 594 объектах выявлено 840 нарушений: 292 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 380 – масочного режима и отсутствия средств индивидуальной защиты, 98 – социальной дистанции между посетителями, 31 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде и 39 – требования по проведению термометрии.

– По выявленным нарушениям постановлений главного государственного санврача ВКО составлено и передано в суд 14 протоколов: Глубоковский район – 3, Жарминский район – 3, Риддер – 3, Усть-Каменогорск – 2, Курчумский район – 2, Зайсанский район – 1, – сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

Судом рассмотрен один протокол. На физическое лицо наложен штраф в размере 5 МРП (13890 тенге).

Напомним, в 19 городах и районах области действуют 24 мобильные группы, в которые входят специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также представители местных исполнительных органов.

Ания Есмухамет