Вечное наследие Абая

10 августа исполнилось 176 лет со дня рождения великого мыслителя, поэта и реформатора Абая Кунанбайулы.

Эту дату в Казахстане официально утвердили в 2020 году, когда праздновали 175-летний юбилей великого земляка. Теперь ежегодно в этот день во всех регионах страны возлагаются цветы к памятнику Абая, проводятся духовно-просветительские мероприятия и челленджи по чтению его стихотворений.

Для потомков Абай стал основоположником казахского литературного языка и письменной литературы. Творческое наследие философа насчитывает более 170 стихотворений, многие из которых он сам переложил на музыку. Он также занимался литературными переводами, написал том прозаических «Слов назидания». Примечательно, что Абай Кунанбайулы также перевёл на казахский язык произведения великих русских литераторов – Пушкина, Лермонтова, Крылова.

В прошлом году масштабно отмечался юбилей поэта. В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия проводились в онлайн-формате.

В этом году в знаменательный день в Восточном Казахстане, несмотря на ограничения, с соблюдением всех санитарных норм писатели-абаеведы, поэты, общественные деятели во главе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым возложили цветы к монументу Абая, почтив память о поэте, поблагодарив его за наследие, которое никогда не будет забыто.

В то же время волонтёры и представители молодёжного ресурсного центра вышли на улицы Усть-Каменогорска, чтобы узнать у горожан, насколько хорошо они знают биографию и произведения выдающегося поэта.

– Для жителей города мы подготовили вопросы на знание биографических фактов и творчества Абая. Мы считаем, что это очень важно, ведь содержание его произведений наполнено общечеловеческими ценностями. Его мудрые слова – общее сокровище народов мира. Главное в нашем блиц-опросе – не тестировать знания, а вспомнить наследие великого поэта-философа, основоположника казахской письменной литературы, – отметил директор городского Молодёжного ресурсного центра Сырым Қайсарбеков.

Акцию приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан, она проходила под эгидой общенационального проекта «Марафон добрых дел».

Блиц-опрос прошёл живо и активно, жители Усть-Каменогорска давали развёрнутые ответы на все вопросы. Приятно, что в этом особо отличилось молодое поколение. Школьники наизусть декламировали стихотворения Абая, безошибочно называли факты из биографии поэта.

Импровизированный экзамен на знание жизни и творчества просветителя провели и сотрудники Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея. Они напомнили о знаменательной дате пассажирам трамваев, посетителям парков города, прохожим на улицах. Своим подписчикам в социальных сетях библиотека предложила в онлайн-формате поделиться своими мыслями, выразить своё отношение к наследию Абая.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что произведения Абая необходимо пропагандировать не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Именно поэтому праздничные мероприятия проходят и в других странах. В Посольстве Казахстана во Вьетнаме состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая – Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента Республики Казахстан за вклад в развитие культурных связей между двумя народами.

В Узбекистане организовали книжно-иллюстративную выставку «Творчество великого Абая». Посольство Республики Казахстан в Узбекистане представило читателям перевод на узбекский язык произведения «Қара сөз».

В пекинском музее искусств «Цзиньтай» состоялись шестые ежегодные «Абаевские чтения». В ходе мероприятия представители китайской стороны передали в дар бронзовый бюст акына, созданный известным китайским художником, скульптором и директором музея искусств «Цзиньтай» Юань Сикунем. Этот бюст станет украшением специализированной школы-гимназии имени Абая, расположенной в Абайском районе.

***

В Семее этот день также начался с церемонии возложения цветов к памятнику великого Абая. Мероприятие продолжилось за круглым столом на тему «Научная концепция музея Абая». В нём приняли участие представители интеллигенции города, учёные и поэты. Каждый поделился своим мнением и ознакомился с дальнейшими планами музея.

– В статье Президента Республики Казахстан КасымЖомарта Токаева, посвящённой хакиму Абаю «Абай и Казахстан в XXI веке», отмечено, что Государственному историко-культурному и литературно-мемориальному заповеднику-музею «Жидебай-Борили» следует уделить особое внимание и превратить его в центр научной и просветительской работы. В рамках этого требования разработана новая научная концепция заповедника-музея. Она состоит из семи направлений. По каждому будут проанализированы вопросы, связанные с Абаем, даны рекомендации, – сказал директор музея Турдыкул Шанбай.

В этот день в музее также открылась выставка члена Союза художников и Союза дизайнеров Казахстана, деятеля культуры Казахстана, художника и профессора Нурбулана Утепбаева «Көргенім… Көңілдегім…». В экспозицию вошли около 60 его картин и работы из музейного архива.

Также в честь Дня Абая команда Kazakhstan Speedcubing Federation собрала панно из 3000 кубиков Рубика.

– В честь Дня Абая мы вместе с детьми сделали панно поэта. Собрали его за шесть часов. Если присмотреться, оно состоит из пикселей. Для его создания применяется специальная программа, которая подстраивает готовый портрет в соответствии с цветами этого куба. Общий вес панно составляет 450 кг, – сообщил глава Казахстанской федерации спидкубинга Арман Машимов.

Стоит отметить, что панно «Абай», созданное Казахстанской федерацией спидкубинга и megacube.kz, будет находиться в музее до конца августа.

Дарья Антон, Флора Левина

Фото пресс-службы акимата ВКО

Усть-Каменогорск, Семей