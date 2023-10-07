Важная миссия

Достигнута договорённость о процедуре перезахоронения останков японских военнопленных, погибших в период Второй мировой войны в исправительно-трудовых лагерях на территории Восточно-Казахстанской области.

Восточный Казахстан с официальным визитом посетил Чрезвычайный и полномочный посол Японии Джун Ямада. Вместе с ним в регион прибыл президент ассоциации по сбору останков японских военнослужащих, павших в войне, Мизуочи Тошиэй и команда специалистов.

Члены японской делегации встретились с главой региона Ермеком Кошербаевым и обсудили вопрос перезахоронения останков 13 японских военнопленных.

Напомним, четыре года назад поисковые отряды обнаружили их в окрестностях Риддера. Для проведения судебно-медицинской экспертизы пригласили японских специалистов, которые подтвердили, что фрагменты тел действительно принадлежат военнопленным из Страны восходящего солнца.

Как отметил Мизуочи Тошиэй, крайне значимо, что власти региона понимают важнейшую миссию ассоциации и оказывают поддержку. Так, им предстоит выехать в Риддер, где будут проведены эксгумация и кремация останков, после чего прах вывезут в Японию и захоронят на Национальном кладбище страны.

– Мы готовы оказать содействие в любых вопросах, касающихся этой ситуации, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Ассоциация работает по всему миру, и мы понимаем, насколько важна эта деятельность.

Напомним, что во время Второй мировой войны на территории Восточно-Казахстанской области в исправительно-трудовых лагерях работали интернированные японские солдаты. Большинство из них умерли от тяжёлого труда и болезней. Их захоронили в черте населённых пунктов, куда они были отправлены строить промышленные и гражданские объекты.

Помимо исторически важных вопросов в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мария Симонова