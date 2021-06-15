Важен каждый гектар

Эффективность использования сельскохозяйственных земель проверяют в Восточном Казахстане. С 2018 года данная функция передана местным исполнительным органам районов и городов областного значения.

С прошлого года введён трёхлетний мораторий, который ограничил действия по проведению государственного контроля в отношении субъектов малого и микропредпринимательства, к числу которых относится большинство сельхозформирований.

Тем не менее, мониторинг использования земель сельхоз назначения проводится в цифровой системе Qoldau, которая используется в сфере агропромышленного комплекса для удалённого мониторинга земельных участков с помощью данных дистанционного зондирования земли.

Как рассказал руководитель Управления по контролю за использованием и охраной земель ВКО Сейсенгазы Чукаев, в регионе действует Дорожная карта по изъятию неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства земель, утверждённая акимом области Даниалом Ахметовым, а также Алгоритм проведения работы по изъятию неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и земель, связанных со строительством.

В 2020 году в ведомство поступило более 370 обращений о нарушении прав граждан, юридических лиц и государства. Было проведено 230 проверок и установлено 272 нарушения земельного законодательства на общей площади 150 гектаров. В частности, выявлено 42 факта самовольного занятия земель общей площадью 111 гектаров, 19 фактов использования земель не по целевому назначению на площади около двух гектаров, 56 нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков общей площадью 36 гектаров. Также выявлено 155 нарушений при принятии решений местными исполнительными органами районов и городов области.

Как отметил Сейсенгазы Чукаев, нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму свыше 5 млн тенге.

В текущем году ведомством рассмотрено 140 обращений. Проведено 88 проверок, в ходе которых установлены 72 нарушения земельного законодательства и наложены штрафы на общую сумму более 2 млн тенге.

Помимо административных мер и выдачи нарушителям предписаний, к выявленным в результате государственного контроля неиспользуемым земельным участкам либо используемым с нарушениями применяется дополнительное десятикратное налогообложение. Так, на основании направленных управлением и местными исполнительными органами предписаний с 2016 года в областной бюджет поступило около 67 млн тенге.

За два последних года по неисполненным предписаниям поданы иски об изъятии 109 земельных участков общей площадью 76 гектаров. На сегодняшний день 61 участок общей площадью 41 гектар изъят. Еще по 41 участку общей площадью 32 гектара иски отозваны или судом отказано в рассмотрении исков по причине освоения земель, сменой собственника.

Как подчеркнул Сейсенгазы Чукаев, изъятые по решению суда земельные участки реализуются на торгах судебными исполнителями в течение года. При невозможности реализации на торгах земельный участок зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд.

Дарья Антон

Фото из открытых источников