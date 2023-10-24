Ваша заявка принята

Государственные услуги в сфере земельных отношений входят в топ самых популярных. За девять месяцев этого года акиматы и профильные отделы оказали 12143 таких услуги.

– В текущем году в городах и районах региона проведено 13 конкурсов по предоставлению земельных участков для сельскохозяйственных целей, реализовано 178 участков площадью 40,6 тыс. га, а на веб-портале «Госреестр.кз» проведено 33 аукциона, на которых реализовано 87 земельных участков площадью 28,7 га на сумму 102,1 млн тенге, – проинформировала руководитель областного управления земельных отношений Надежда Михейлис.

Она также сообщила, что предоставление земельных участков в черте городов областного и районного значения будет осуществляться исключительно в цифровом виде посредством подачи заявления на веб-портале «электронного правительства» с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода выбранного земельного участка.

– Заявитель будет самостоятельно выбирать нужный ему свободный участок путём отрисовки его границ на публичной кадастровой карте, там же он сможет отслеживать статус своей заявки и действия должностных лиц, – отметила Надежда Михейлис.

Вместе с тем, в этом году появилась новая услуга – «Продление срока аренды земельного участка». Требуется отметить, что, согласно правилам, услугодателями являются местные исполнительные органы.

Меруерт Бахтиярова