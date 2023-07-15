Нужны пастбища? Нет проблем!

Решение актуальных и животрепещущих вопросов, связанных с обеспечением условий для выпаса домашнего скота в Шемонаихинском районе поставлено на продуманную и системную основу.

По информации Управления земельных отношений Восточно-Казахстанской области, для выпаса сельскохозяйственных животных в Шемонаихинском районе предоставляются пастбища, входящие в категории земель сельскохозяйственного назначения, а также земель населённых пунктов и так называемых земель запаса.

Если опираться на официальные данные профиль-

ного управления, в структуре земель населённых пунктов сельскохозяйственные угодья занимают 28,7 тыс. га, что составляет в общей сложности 76 процентов, к прочим относится 24 процента. В свою очередь, среди сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес составляют пастбища общей площадью 27,0 тыс. га (94 процента), которые интенсивно используются для выпаса домашнего скота, принадлежащего местному населению. Для этих целей в Шемонаихинском районе организовано 56 гуртов, выпас скота осуществляется в период с 1 мая по 1 ноября.

– При расчёте потребности в пастбищах, необходимых населению для имеющегося у них поголовья скота, обеспеченность пастбищными угодьями в пределах границ населённых пунктов составляет 100 процентов, – говорит руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис. – Данный показатель достигнут за счёт перераспределения площадей между землями населённых пунктов, землями сельскохозяйственного назначения и землями запаса, после того как различные агроформирования вернули неиспользуемые ими участки. Проблемы нехватки пастбищ для выпаса скота, который содержится на личном подворье населения, в Шемонаихинском районе нет.

Отмечается, что всего по району в этом году изъято более 900 га пастбищных угодий. Высвобождённые земли, в первую очередь, будут распределены среди населения, нуждающегося в пастбищах для полноценного выпаса имеющихся домашних животных.

Дополнительно ведётся соответствующая работа в шести населённых пунктах Шемонаихинского района, связанная с включением в их черту прилегающих участков пастбищ.

Добавим, что, по мнению специалистов управления, нехватка пастбищ для общественных гуртов, табунов именно сейчас как никогда является актуальным вопросом. Периодически по этому поводу в разных районах региона возникают разногласия между населением и аграриями, работающими на земле, несмотря на наличие в Казахстане достаточных площадей пастбищных угодий. При всём этом, чтобы земля и дальше продолжала кормить сельчан, необходимо относиться к ней бережно, по-хозяйски. Рациональное и эффективное использование пастбищ, а также контроль их целевого использования является приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области и республики в целом.

Таир Сапаргалиев