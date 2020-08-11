Вакцина от COVID-19: кто первый?

Самой громкой новостью прошлой недели, пожалуй, стало заявление казахстанских учёных, что они ввели себе самостоятельно разработанную вакцину от COVID-19. Гордость, облегчение или скепсис – что почувствовали казахстанцы?

Согласитесь, в июне-июле в соцсети заходить совершенно не хотелось, ленты были заполнены грустными признаниями пользователей в том, что сейчас они находятся в больнице или на больничном. Конечно, были и более печальные новости. Но даже на фоне этого бросались в глаза посты одной эмоциональной женщины, которая буквально молилась, чтобы скорее появилась вакцина, и тогда её покинет этот удушающий страх.

Для неё упомянутая новость, конечно, огромное облегчение. А что думают эксперты? Не только о нашей, казахстанской вакцине, а о возможности привить COVID-19 в принципе.

Представитель ВОЗ доктор Майкл Райан, отвечая на вопросы из соцсетей, отметил, что, действительно, уже появилось несколько серьёзных вакцин-кандидатов. Наиболее обнадёживающие результаты дали испытания вакцины, разработанной в Оксфорде. Но и ряд других уже прошли первую и вторую фазы испытаний. Он выразил особую благодарность добровольцам, вызвавшимся испытать вакцину на себе:

– Они вносят огромный вклад в борьбу с пандемией, это поистине бесценный дар всему человечеству.

Однако, как подчеркнул доктор Райан, мы должны трезво оценивать ситуацию. Всем хочется, чтобы вакцина появилась как можно скорее, но гораздо важнее – чтобы она была эффективной и безопасной. И тут никуда не деться – на это требуется время.

– Кроме того, уже существующие вакцины, которые спасают жизнь миллионов людей, не дают стопроцентной гарантии. В случае с новой вакциной мы ещё не знаем, насколько она будет эффективной и как долго сможет защищать организм от инфекции. Разработка вакцины и лекарств идёт беспрецедентно быстрыми темпами, но нельзя уповать только на них – пока нужно делать всё, что в наших силах, чтобы остановить вирус, – подчеркнул доктор Райан.

И да, он вновь говорил о социальной дистанции, гигиене и масках.

То, что появление испытанной на людях вакцины не за горами, в Казахстане чувствуется на самом высоком уровне. Так, на одном из последних заседаний Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 представители Минздрава и МИДа доложили о проводимой работе по заключению предварительных контрактов на закупку вакцины от COVID-19. И даже анализируется возможность участия Казахстана в программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19. Более того, государственным органам уже поручено определить подлежащие вакцинации категории населения, произвести необходимые расчеты по затратам.

И, конечно же, поручено ускорить разработку отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, а также ввод до конца 2020 года биофармацевтического завода по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности МОН РК в Жамбылской области. Этот НИИ и является тем самым автором сенсации – семь его сотрудников испытали препарат против COVID-19 на себе.

– В НИИ проблем биологической безопасности МОН РК 26 июля 2020 года проведена вакцинация пяти учёных-разработчиков во главе с генеральным директором К. Закарьей собственной инактивированной вакциной против COVID-19 QazCovid-in. На следующий день после наблюдения за вакцинированными сотрудниками и получения сведений о том, что вакцина безопасна, была проведена вакцинация ещё двух сотрудников, – сообщили в НИИ.

Вообще, это неписаная врачебная традиция – проверять препараты на себе. Особенно этим известны инфекционисты. К примеру, в XIX веке русский микробиолог Николай Гамалея вместе с женой на свой страх и риск приняли разработанный им раствор с мёртвыми холерными бациллами. Эксперимент повторили его коллеги, в числе которых был Илья Мечников. Так была найдена вакцина от смертельного заболевания. Позже Мечников испытывал на себе ещё тиф и сифилис. А врач-бактериолог Осип Мочутковский пять раз вливал себе тифозную кровь, заболел на шестой, но выздоровел. Такой вот научный героизм.

Наши учёные тоже объяснили свой поступок тем, что вакцинация собственным препаратом является негласным научным стандартом разработчиков медицинских и иммунобиологических препаратов. То есть разработчик сначала на себе должен исследовать безопасность и иммуногенность собственной разработки. Этим он принимает на себя полную ответственность за результаты и качество своих исследований, гарантируя безопасность будущих добровольцев, которые примут участие в клинических испытаниях.

Последние сообщения НИИ внушают оптимизм – все вакцинированные сотрудники клинически здоровы, что свидетельствует о безопасности вакцины.

Доклинические испытания обещают завершить уже к 20 августа 2020 года. А после разрешения Минздрава РК с сентября 2020 года ожидается начало клинических испытаний на базе клиники в Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19. Это будет первая фаза испытаний. В середине октября 2020 года планируется выход на вторую фазу – на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. Этот этап клинических испытаний должен завершиться в декабре 2020 года.

– В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов к производству вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИ. Проектная мощность завода – до 60 млн доз в год, завершение строительства – декабрь 2020 года, – отметили в НИИ.

К слову об испытаниях препаратов на врачах – в Казахстане первым вакцинированным человеком от COVID-19 является директор Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов. Ему ввели разработанный австралийскими учёными COVAX-19. Эта вакцина сейчас проходит первую фазу клинических испытаний.

А вот наши северные соседи уже завершили клинические испытания вакцины от коронавируса, её разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалея (того самого, который принял холерные бациллы). После необходимых юридических процедур россияне планируют проводить массовую вакцинацию с октября 2020 года. Казахстан выразил желание закупить разработанную в России вакцину от COVID-19.

Как видим, появление вакцины – вопрос нескольких месяцев. А пока – социальная дистанция, гигиена и маски.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева