Вакцина made in Kazakhstan 

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе разработки отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Глава государства принял генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью и заслушал информацию о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса.

Кунсулу Закарья сообщила, что на базе института на пяти платформах ведётся работа по созданию вакцин от COVID-19. Инактивированная вакцина, разработанная институтом, одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. Сейчас в Нацио-нальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования.

Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

На территории НИИ строится завод по выпуску отечественных иммунных препаратов, проектная мощность которого составит 60 миллионов доз вакцин в год. Это позволит не только охватить отечественный рынок, но и работать на экспорт.

Также Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по увеличению объёма строительства жилья для сотрудников института. Помимо этого, на встрече обсудили вопросы увеличения заработной платы учёных, привлечения молодых специалистов, а также внесение понятия «временная регистрация вакцины» в нормативно-правовые акты.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных вакцин.

Подготовила

Александра Исаева