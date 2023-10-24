Вакансии найдутся

В Восточном Казахстане за пять лет планируют создать свыше четырёх тысяч новых рабочих мест.

Заместитель руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Марат Кабаков сообщил, что в рамках поручения Главы государства по формированию прочного промышленного каркаса страны в области до 2028 года сформирован пул из 24 инвестиционных проектов на 569 млрд тенге с созданием 4,1 тысячи постоянных рабочих мест.

– В целом, проекты охватывают восемь основных отраслей промышленности: пищевая, цветная, химическая, горнодобывающая, машиностроение, деревообработка, стройиндустрия, АПК. Самые капиталоёмкие относятся к отрасли цветной металлургии, их общая стоимость 343,6 млрд тенге. Здесь будут созданы 1,4 тыс. рабочих мест, – добавил Марат Кабаков.

Вместе с тем, в текущем году в эксплуатацию введён проект по расширению бройлерного производства на 30,5 млрд тенге. Создано 30 новых рабочих мест, до конца года будет введён маслоэкстракционный завод мощностью 500 тонн/день на 15,4 млрд тенге с созданием десяти новых рабочих мест.

– В 2024 году планируется запустить девять проектов на 238,2 млрд тенге с созданием 1 426 рабочих мест, а в 2025 году – десять проектов на 276,1 млрд тенге с созданием 2 385 мест. Вопросы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в обрабатывающую промышленность находятся на постоянном контроле, – отметил Марат Кабаков.

Меруерт Бахтиярова