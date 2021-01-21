В зоне особого внимания

Хотя нынешняя зима малоснежная, угроза разлива рек всё же существует. В области идёт активная подготовка к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

Вчера аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл расширенное аппаратное совещание, в ходе которого обсуждён ряд центральных на сегодняшний день вопросов.

По информации пресс-службы акима ВКО, участники совещания рассмотрели проблемы отопительного сезона и безопасности на зимних дорогах, а также обсудили план действий в период паводков.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Ерлан Нурпеисов отчитался, что на автомобильных дорогах области действуют 19 обогревательных, четыре медико-спасательных пункта и 27 придорожных кафе. По его словам, на областных автомагистралях существуют 314 снегозаносимых участков протяженностью 495 километров.

– С начала сезона на автомобильных дорогах области проведено 12 аварийно-спасательных работ, по результатам которых спасены девять человек, в безопасные места эвакуированы 35 человек. На 314 снегозаносимых участках дорог установлены стационарные снегозадерживающие щиты протяжённостью свыше 20 тысяч погонных метров, – сообщил Ерлан Нурпеисов.

Он также отметил, что в прошлом году в районе Алтай для защиты Зубовской средней школы было установлено 66 снегоудерживающих щитов, приобретённых на средства областного бюджета.

В центре внимания властей региона – подготовка к противопаводковым мероприятиям. Для обеспечения надёжной работы оборудования, безаварийного прохождения весеннего паводка в период повышения уровня воды, недопущения ослабления несущей способности грунтов, возможных оползней и подмывов опор линий электропередач и предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионе приняты соответствующие подготовительные меры.

Даниал Ахметов подчеркнул, что паводковая ситуация должна находиться под неустанным контролем исполнительных органов.

– Поручаю всем акимам изучить глубину промерзания земли, особое внимание акцентирую на Катон-Карагайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Аягозском районах, а также на районе Алтай. Уровень снега на сегодняшний день некритический, но мы должны понимать, что впереди февраль, а значит, ещё возможны снегопады и метели. Поручаю к субботе внести детальный план подготовки по паводковому периоду. Необходимо держать на контроле состояние воды на всех водоёмах, – сказал аким ВКО.

Что касается отопительного сезона, то ежедневный мониторинг его качества осуществляют акиматы городов и районов. По сведениям руководства областного управления энергетики и ЖКХ, с начала запуска тепла никаких нештатных ситуаций в области не зафиксировано. Единичные случаи технологических нарушений устраняются в кратчайшие сроки.

В частности, речь шла о Семее, где в начале года горожане стали жаловаться на холод в квартирах. В связи с этим была создана рабочая группа.

Предварительный отчёт проверки доложил заместитель акима области Бакытжан Байахметов. По его сведениям, были обследованы ТЭЦ-1, котельные «Габбасова», «103 – ЮЗА», «Центр», «35 квартал» и тепловые сети.

Глава региона отметил, что в ближайшие дни этот вопрос будет детально обсуждён со всеми ответственными организациями.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников