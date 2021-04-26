В ВКО зарегистрировано 17 фактов нарушения ограничительного режима

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптек, увеселительных заведениях.

В городе Усть-Каменогорске 25 апреля в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 145 объектов, зарегистрировано 6 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее проведены проверки по 358 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 316 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте. Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

Рейдовые мероприятия мониторинговых групп района Алтай прошли в 139 объектах. В ходе мониторинга было выявлено 1 нарушение.

Всего мониторингом было охвачено более тысячи объектов. В остальных городах и районах области нарушения не выявлены.