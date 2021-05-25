В ВКО выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В Восточном Казахстане продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Усть-Каменогорске 24 мая мониторинговые группы охватили проверками 161 объект. Всего было зарегистрировано пять фактов нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима.

Общая сумма штрафа составляет 43 755 тенге.

В Риддере за прошедшие сутки было проведено пять рейдов, в ходе которых мониторинговые группы посетили 73 объекта. Нарушений выявлено не было, однако из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен штраф на сумму 43 755 тенге за нахождение на рабочем месте со спущенной маской.

В Бескарагайском районе мониторинговые группы провели вчера пять рейдов на 20 объектах предпринимательской деятельности. Было выявлено одно нарушение, в связи с чем был наложен штраф на сумму 43 755 тенге.

В Глубоковском районе прошло 18 рейдов на 122 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима.

Также рейды прошли в Шемонаихинском, Урджарском, Курчумском, Зайсанском, Бородулихинском, Абайском, Аягозском районах, районе Алтай, в городе Курчатове. Нарушений выявлено не было.