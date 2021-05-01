В ВКО выявлено 8 нарушений по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Семей 30 апреля проведены проверки по 310 объектам. В том числе ежедневным мониторингом были охвачены 278 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте). Составлен 1 протокол на сумму 43 755 тенге. Взыскан 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 77 объектов, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительного режима, в отношении которого внесен штраф в размере 43 755 тенге.

Помимо этого, мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в г. Риддер, Курчатов, Бескарагайском, Абайском, Урджарском, Уланском, Курчумском районах. Нарушений выявлено не было.